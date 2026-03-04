CCOO y UGT Aragón reivindican el 8M "organización e igualdad" para proteger a las mujeres de recortes en sus derechos

Acto organizado por UGT y CCOO con motivo del 8M, en plaza de España en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Aragón han reivindicando "más organización y más igualdad" para proteger a las mujeres "frente al avance reaccionario de los discursos y de las pretendidas medidas de recortar derechos y atacar al feminismo", al tiempo que han incidido en la necesidad de esa igualdad sea "real y efectiva" también en el mercado laboral.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, las dos organizaciones sindicales han llevado a cabo una 'performance' este miércoles en la plaza de España de Zaragoza con el objetivo de visibilizar el papel transformador de las mujeres en el mundo del trabajo y en la sociedad, así como la importancia de seguir avanzando en igualdad real, frente a las brechas salariales, la precariedad, las violencias machistas y la invisibilización de los cuidados.

"Los derechos de las mujeres no son negociables, somos las que cuidamos, somos las que sostenemos la economía y somos quienes también negociamos y defendemos derechos en los centros de trabajo. También somos las que cambiamos las condiciones laborales y mejoramos la vida de la gente", ha expresado la secretaria de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales de CCOO Aragón, Sonia García.

Por tanto, ha continuado García, "queremos decir que frente al avance reaccionario de los discursos y de las pretendidas medidas de recortar derechos para las mujeres y atacar al feminismo, y también al feminismo sindical, vamos a responder con más organización y más igualdad".

"Frente al odio, más democracia; y frente a la destrucción, más derechos", ha resumido la responsable sindical de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales en CCOO Aragón.

Asimismo, Sonia García ha enumerado una batería de exigencias por parte de CCOO en el marco del 8 de marzo: "Empleo estable y salarios justos para todas las mujeres trabajadoras, planes de igualdad realmente efectivos en las empresas, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, también medidas para acabar con la brecha salarial, un pacto estatal de cuidados y tolerancia cero frente a la violencia machista y las violencias sexuales".

"Las mujeres mayores abrieron el camino, las jóvenes estamos consiguiendo avances, pero tenemos que seguir trabajando por las mujeres precarias, por las mujeres migrantes, por las que trabajan en la economía sumergida, por las que cuidan sin ningún tipo de reconocimiento. Todas vamos a participar de transformar esta sociedad para seguir avanzando, porque si avanzamos las mujeres también es una sociedad que va a seguir avanzando", ha concluido Sonia García.

DESIGUALDADES LABORALES

La secretaria de Igualdad, Juventud y Movimientos Sociales de UGT Aragón, Nuria Luján, ha puesto el foco sobre las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral, haciendo hincapié en la brecha salarial.

Según datos de 2023 de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, "las mujeres cobramos unos 5.600 menos que los hombres durante ese año en Aragón", ha apuntado Nuria Luján, agregando que "hay muchos factores estructurales, sociales, organizativos y culturales que influyen en que las brechas persistan, a pesar de que van disminuyendo gracias a la normativa en igualdad, a la aplicación de los planes de igualdad en las empresas y a las subidas del SMI", pero las mujeres "todavía tienen contratos con mayor parcialidad como única vía de inserción laboral involuntaria".

Luján ha advertido de que todavía existen dificultades en la promoción, es decir, para ocupar puestos que requieren responsabilidad, dirección y liderazgo "y que suelen conllevar unos complementos de mayor disponibilidad para las empresas, porque todavía son las mujeres las que mayoritariamente se hacen cargo de los cuidados y de las tareas domésticas".

Igualmente, la secretaria de Igualdad, Juventud y Movimientos Sociales de UGT Aragón ha comentado el número de excedencias solicitadas por mujeres para cuidados en 2025, que ascendieron a 85. A su juicio, "tenemos que tener en cuenta que necesitamos años avanzando con cambios no solo en las mujeres, sino también en nuestros compañeros de vida, los hombres, que hay cuestiones de estereotipo de género, de la división sexual del trabajo, el sistema estructural que hacen que las mujeres también escojamos unas opciones formativas que luego nos van a llevar a una inserción laboral en sectores mayoritariamente feminizados".

En este sentido, Nuria Luján ha señalado una mayor presencia de mujeres en educación, sanidad y servicios sociales", al tiempo que ha subrayado: "Es muy importante que no se infravalore el trabajo de las mujeres" ya que, normalmente, "los trabajos llamados feminizados, porque están desempeñados mayoritariamente por mujeres, cuesta reconocer unas peculiaridades para ese desempeño que en el caso de trabajos masculinizados pueden suponer complementos".

Así que "tenemos la brecha de los complementos, las brechas de los cuidados y las brechas que se disparan en las pensiones por este sistema pensado en carreras laborales lineales que, desafortunadamente, en el caso de las mujeres han tenido que interrumpir para hacer frente a los cuidados", ha lamentado Luján.

"Hoy seguimos luchando por esa igualdad, queremos proteger todos los derechos alcanzados y seguir avanzando y por supuesto que desaparezca la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres", ha manifestado la secretaria de Igualdad, Juventud y Movimientos Sociales de UGT Aragón.

LECTURA DEL MANIFIESTO

El acto ha incluido la lectura de un manifiesto en el que han recalcado que el 8 de marzo es "una jornada reivindicativa mundial por los derechos de las mujeres y por el derecho a la igualdad efectiva, lo es también en defensa del feminismo, de las organizaciones y activistas feministas y de los organismos y las políticas de igualdad".

"Ponemos la fuerza indoblegable e imparable del sindicalismo feminista, en todo el Estado y a nivel internacional, junto a las confederaciones sindicales europeas y mundiales, como cortafuegos que impida la extensión de la más incendiaria de las ideologías, la que hace bandera del antifeminismo y del antisindicalismo de clase, que expande el negacionismo sobre la desigualdad estructural que afecta a las mujeres, la brecha salarial, las violencias de género, la emergencia climática o la Agenda 2030", han indicado.

"No podrán avanzar más si topan con el sindicalismo feminista puesto en pie en defensa de la democracia, la igualdad y los derechos de las mujeres, incluidos los derechos reproductivos", han asegurado, para reconocer que aunque la situación laboral y social de las mujeres ha mejorado en los últimos años, "y lo celebramos, porque en buena parte ha sido gracias al trabajo sindical en el Diálogo Social y en los centros de trabajo de nuestras compañeras y compañeros, todavía persisten brechas de género".

"Llamamos a nuestras afiliaciones, al conjunto de trabajadoras y trabajadores y a la ciudadanía a su participación activa en los distintos actos y manifestaciones que se convocan este 8 de marzo en defensa de los derechos de las mujeres y en defensa del derecho a la igualdad efectiva", han apostillado, para destacar que "es momento de alzar la voz del sindicalismo feminista junto a las otras voces del feminismo local, estatal, internacional, todas unidas, de la mano, forjando alianzas y reconociendo mutuamente nuestra fuerza y aportaciones".

"Uniendo fuerzas frenamos la oleada ultra y sus negacionismos y retrocesos, mientras seguimos nuestro avance en igualdad, en progreso social, en sostenibilidad del planeta, en democracia y en derechos de las mujeres", han concluido.