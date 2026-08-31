CCOO y UGT reclaman más prevención y medios tras elevar a 24 los fallecidos por accidente laboral en Aragón

Los sindicatos CCOO y UGT Aragón se reúnen ante el Monumento a la Constitución en Zaragoza para denunciar la escalada de muertes por accidente laboral que asciende a 24 fallecidos en lo que va de año. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT Aragón han reclamado este lunes, 31 de agosto, un refuerzo de las medidas de prevención de riesgos laborales tras el fallecimiento de un trabajador y las heridas sufridas por otros dos en el derrumbe de una vivienda en obras ocurrido el pasado jueves, 27 de agosto, en Sariñena (Huesca). Los sindicatos se han concentrado en el Monumento a la Constitución, en Zaragoza, para denunciar una nueva muerte en el entorno laboral y han situado en 24 el número de personas fallecidas en Aragón en lo que va de año.

El responsable de Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, ha advertido de que el siniestro vuelve a poner el foco sobre actividades especialmente peligrosas, como los trabajos de demolición, los espacios confinados o las intervenciones en instalaciones de alta tensión. En su opinión, estas tareas requieren una formación y una atención específica que vaya más allá del cumplimiento formal de la documentación preventiva.

"El papel lo cubre todo y no vale", ha señalado De las Morenas, quien ha defendido que la formación debe ser "aplicada a los escenarios de trabajo" a los que se enfrentan los trabajadores y realizarse de forma práctica, en el tiempo y en el lugar de trabajo. En el caso de Sariñena, ha considerado que un derribo imprevisto durante una demolición evidencia que "algo no está bien", aunque ha recalcado que todavía es necesario analizar en profundidad las causas concretas del accidente.

El dirigente sindical ha insistido en que las condiciones de trabajo deben ser seguras antes de iniciar una intervención y durante su desarrollo. "Si hubieran sido seguras, no se hubiese producido este fatal desenlace", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que la siniestralidad no se limita a un único sector ni a un determinado perfil de trabajador. Construcción, servicios e industria continúan registrando accidentes, mientras aparecen además nuevas patologías y riesgos vinculados al trabajo.

LOS SINDICATOS SITÚAN EN 24 LAS MUERTES LABORALES EN ARAGÓN

La actualización de las estadísticas oficiales del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) ha elevado, según los sindicatos, a 24 el número de trabajadores fallecidos por accidente laboral en Aragón durante 2026. De las Morenas ha explicado que los datos publicados sobre julio incorporan tres muertes que no figuraban en el balance anterior: dos por patologías no traumáticas, como ictus o infartos, y otra por atrapamiento. A ellas se suma ahora la víctima mortal del derrumbe de Sariñena.

Para UGT, se trata de accidentes y situaciones que requieren una respuesta preventiva más intensa. "Estamos hablando de accidentes evitables con medidas y con formación", ha señalado el representante sindical, quien ha reclamado que la prevención deje de entenderse como un mero trámite administrativo. A su juicio, la seguridad debe adaptarse a los riesgos concretos de cada actividad y contar con medios técnicos y humanos suficientes.

También ha llamado la atención sobre el hecho de que los accidentes afectan a trabajadores de perfiles diversos y ha situado la franja habitual de las víctimas entre los 35 y los 55 años. En la construcción, ha recordado, continúan produciéndose caídas en altura, mientras que en otros sectores aparecen atrapamientos o patologías relacionadas con las condiciones de trabajo. "Con una pequeña inversión en prevención y formación salvamos vidas", ha defendido.

Por su parte, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha coincidido en que el derrumbe de Sariñena responde a uno de los patrones clásicos de la siniestralidad laboral, especialmente frecuentes durante los meses de verano, cuando aumenta la actividad de construcción, reformas y obras.

Aunque ha evitado pronunciarse sobre las causas concretas mientras continúa la investigación, ha considerado que existe un "fallo evidente" en las medidas preventivas previas cuando una persona entra en una vivienda que va a ser demolida y esta termina derrumbándose sobre los trabajadores.

EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES, EN EL FOCO DE LAS RESPONSABILIDADES

CCOO y UGT han situado la responsabilidad preventiva principalmente en las empresas, que deben garantizar unas condiciones de trabajo seguras. Pina ha señalado que los accidentes mortales no permiten marcha atrás y que detrás de cada fallecimiento existe una familia, un entorno de compañeros y amigos y, en definitiva, una pérdida para el conjunto de la sociedad.

"Las empresas, que son las responsables de la prevención en cualquier ámbito laboral, tienen que tomar conciencia y hacer que esa responsabilidad sea de verdad efectiva", ha reclamado. Para el secretario general de CCOO Aragón, la prevención debe traducirse en medidas reales y no quedarse en documentos que posteriormente no se corresponden con las circunstancias en las que se ejecutan los trabajos.

Los sindicatos también han pedido una mayor implicación de las administraciones. Pina ha diferenciado las responsabilidades de cada actor: las organizaciones sindicales trabajan en la concienciación y en la formación de los delegados de prevención; las empresas deben aplicar las medidas de seguridad; y las administraciones tienen que ejercer sus competencias de control e inspección. En este sentido, ha defendido que debe existir una relación fluida con la Inspección de Trabajo y una utilización efectiva de los mecanismos disponibles.

El responsable de UGT ha insistido igualmente en la necesidad de que las administraciones sean garantes de que los servicios cuentan con los recursos necesarios. Ha puesto como ejemplo las intervenciones de los bomberos, que se desarrollan en situaciones de emergencia en las que no siempre existe tiempo para evaluar previamente todos los riesgos. "Hay que cuidar al que cuida y hay que rescatar al que va a rescatar", ha afirmado, reclamando formación específica y medios técnicos y humanos adecuados.

Los sindicatos han pedido además más medios, información y formación en prevención de riesgos laborales, junto con una mayor implicación de empresas y administraciones. Han subrayado especialmente que la documentación preventiva debe corresponderse con las condiciones reales de los trabajos y que las plantillas deben participar en la prevención. "Todos los accidentes son evitables", han defendido.

"NADIE DEBERÍA MORIR EN EL TRABAJO"

La concentración ha servido también para reclamar que la siniestralidad laboral se convierta en una cuestión de "primera magnitud social y política". De las Morenas ha considerado "una incongruencia total" que 24 personas hayan perdido la vida en sus lugares de trabajo en Aragón y ha apelado a la responsabilidad colectiva para frenar una lacra que, ha advertido, no puede normalizarse.

Para CCOO y UGT, el objetivo debe ser reforzar la prevención antes de que se produzcan los accidentes, con formación práctica, medios adecuados, vigilancia y cumplimiento estricto de la normativa. De las Morenas ha reclamado que el contador de fallecidos pueda avanzar hacia cero, si bien ha reconocido que las 24 muertes registradas este año ya representan un drama para Aragón.

Los representantes sindicales han recalcado que la prevención no puede limitarse a firmar documentos ni a cumplir formalmente con los requisitos. "La formación tiene que ser práctica", ha reiterado De las Morenas, mientras Pina ha reclamado que quienes tienen la responsabilidad directa de proteger a los trabajadores la ejerzan de manera efectiva.