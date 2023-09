CC.OO y UGT urgen a abordar el aumento de la siniestralidad en la Mesa del Diálogo Social

ZARAGOZA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CC.OO Aragón, Manuel Pina, y UGT Aragón, José Juan Arceiz, tras presidir una Comisión Ejecutiva Conjunta de ambas organizaciones sindicales, han coincidido en que es "prioritario" que la Mesa del Diálogo social aborde en los próximos meses el "preocupante" incremento de la siniestralidad en la comunidad autónoma.

Así, Pina ha admitido en declaraciones a los medios de comunicación que la sucesión de accidentes laborales ha sido "dramática" y ha remarcado que, después de un "verano trágico" con 25 muertes, este problema tiene que estar encima de cualquier conversación que mantengan los agentes sociales con el Gobierno de Aragón.

"En Aragón habíamos conseguido unos datos muy importantes a través de programas con los agentes sociales y ahora estamos viendo cómo esas cifras, sobre todo en las muertes, se nos han ido", ha lamentado, por lo que ha subrayado que la siniestralidad debe ser un "tema prioritario".

En primer lugar, el dirigente sindical ha señalado que es fundamental que todas las partes tengan claro que, "si no hay medidas de prevención, se producen accidentes y muertes". "Nadie que por la mañana salga de su casa para ir a trabajar debe morir porque falten medidas de prevención en su trabajo", ha sentenciado.

BUENAS EXPERIENCIAS DEL PASADO

Del mismo modo, ha apostado por reutilizar las "buenas experiencias" del pasado en el ámbito del control, y ha puesto como ejemplo la Expo de Zaragoza de 2008, cuando los agentes sociales iban a ver las obras y ni hubo "ninguna muerte, ni ningún accidente mortal".

Pina ha abogado por incidir en la formación, la concienciación y el control para reducir accidentes que, a veces, "son absurdos por lo dramático".

A ello, ha sumado que se dote de más recursos a la inspección de trabajo, algo que llevan "muchísimos años" pidiendo, ya que está infradotada con respecto a otros países europeos y estos inspectores y subinspectores son, al final, "la policía laboral".

No obstante, el secretario general de CC.OO Aragón ha considerado fundamental poner el foco también en lo que los sindicatos pueden hacer, como ir a los sitios e informar "de una manera más amable" cómo se deben realizar las cosas.

Sobre los casos concretos que se han dado en Aragón, ha señalado que "este verano el patrón era claro" y afecta mayoritariamente a contratas, subcontratas y autónomos, en casos en los que nadie controlaba que se cumplieran las medidas de prevención. "Claramente, ahí hay un foco donde trabajar", ha asegurado.

ESTRATEGIA PARA LLEGAR "AL ÚLTIMO TRABAJADOR"

Por su parte, el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, ha calificado las cifras de siniestralidad de "indecentes" y ha defendido que los agentes sociales y el Gobierno de Aragón tienen que elaborar una estrategia autonómica que permita "llegar al último trabajador o trabajadora para que tenga la información y la formación suficiente para no perder la vida en el trabajo".

Sobre el anuncio de la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, de destinar 440.000 euros para prevenir los accidentes laborales, ha considerado que "todo va a ayudar" y que es algo que "nos tiene que permitir empezar".

Arceiz ha explicado también otro ejemplo que ya está funcionando, en este caso en el sector de la construcción donde, a través de la Fundación Laboral de la Construcción, se hacen más de 300 visitas al año por todo Aragón, por parte de los dos sindicatos y de la patronal.

Se trata de unas visitas que no son sancionadoras, pero sirven para informar a los jefes de obras de las cuestiones que pueden o deben mejorar y se trata de un modelo que es "perfectamente exportable a cualquier sector", ha afirmado Arceiz, quien ha añadido que lo único necesario es "voluntad política" para financiar esas visitas.

En definitiva, ha remarcado que "lo principal es que nos creamos que la inversión no es un gasto, sino que es una inversión en seguridad que repercute en que van a dejar de morir nuestros trabajadores y trabajadoras".

OTROS ASUNTOS A ABORDAR EN LA MESA DEL DIÁLOGO SOCIAL

Entre el resto de asuntos a tratar en la Mesa del Diálogo Social, Manuel Pina ha incidido en que, a pesar de que Aragón tiene una tasa de paro bastante menor que otras autonomías, hay colectivos concretos que "no hay manera de que trabajen", así como sectores que no encuentran empleados por las condiciones laborales que ofrecen. "Cuando tú ofreces poco, la gente no quiere trabajar", ha señalado.

Asimismo, ha adelantado que van a proponer al Gobierno de Aragón que el diálogo social se amplíe en algunos asuntos donde "se ha perdido un poco el pie" o donde "sería bueno" entrar con un nuevo marco.

A este respecto, ha considerado "fundamental" hacerlo en el ámbito de la industria y, además, recuperar la Estrategia Aragonesa de la Industria con la participación de los agentes sociales, cuestión que ya le plantearon a la vicepresidenta.

Desde UGT Aragón, José Juan Arceiz se ha detenido en este ámbito y ha urgido a actualizar la Ley de Industria, de 2013, para incluir las nuevas tecnologías, la industria 4.0 o la desconexión digital.

RECICLARSE

Asimismo, ha instado a ir más allá y a suscribir un pacto aragonés por la industria, con participación de empresas, sindicatos, la universidad o la educación.

El objetivo sería poder dotar a la industria de los trabajadores cualificados que necesite en un plazo de tres a cuatro años, que es el tiempo que necesitan los jóvenes para formarse o trabajadores más mayores para reciclarse.

Por lo demás, la comisión ejecutiva conjunta de UGT Aragón y CC.OO Aragón ha hecho un balance del año anterior y ha marcado las prioridades para el próximo, con la intención de mantener la unidad de acción en las cuestiones generales.

Pina ha indicado que este año está marcado por el cambio de Gobierno en Aragón y por el anuncio del presidente, Jorge Azcón, de la convocatoria inmediata, aunque aún sin fecha, de la Mesa del Diálogo Social.

LA IGUALDAD TIENE QUE SER "UNA PRIORIDAD" DEL GOBIERNO

En este sentido, ha expresado su preocupación por el ámbito de la igualdad y ha recalcado que "tiene que ser una prioridad de este gobierno".

Por su parte, Arceiz ha confiado en que una herramienta "tan buena" como el diálogo social no se contamine "con cuestiones ideológicas que no vienen a cuento".

En cuanto a la igualdad, ha asegurado que los pasos que se han dado son "irreversibles" y que "afortunadamente, no se va a ir para atrás".