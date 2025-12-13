CEEIARAGON e INCIBE Emprende impulsan el Laboratorio Ciber 2025 con grandes referentes internacionales en ciberseguridad

La jornada está organizada por CEEIAragón e Incibe. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Laboratorio Ciber 2025 es un evento clave dentro del itinerario formativo de captación del programa Cyber Up, impulsado por Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) junto a CEEI Aragón.

La transformación digital ha multiplicado las oportunidades para las empresas, pero también los riesgos. Conscientes de este nuevo escenario, CEEI Aragón, en colaboración con INCIBE Emprende, lanza el Laboratorio Ciber 2025, una experiencia formativa avanzada dirigida a startups, pymes y profesionales autónomos que buscan proteger de forma real y efectiva sus negocios frente a las amenazas digitales.

El encuentro cuenta con un programa intensivo que reunirá a 24 expertos del sector, organizados en seis mesas tácticas y talleres 100% prácticos, orientados a la aplicación inmediata en el entorno empresarial.

Esta actividad es parte de la iniciativa INCIBE Emprende, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU.

Entre las empresas y entidades confirmadas destacan firmas de referencia internacional en el ámbito de la ciberseguridad como Kaspersky, Redtrust y HISPASEC, compañía especializada en inteligencia de amenazas que ha sido recientemente adquirida por Google, un hito que refuerza aún más el nivel estratégico del evento.

Durante las dos jornadas se abordarán cuestiones clave como el cumplimiento normativo en materia de protección de datos y seguridad; las estrategias avanzadas de protección del dato y de la identidad digital; las tecnologías y metodologías para anticiparse a ciberataques; la aplicación del hacking ético y la inteligencia en la defensa corporativa.

CASOS REALES LISTOS PARA IMPLEMENTAR DESDE EL PRIMER DÍA

El programa se completa con espacios de networking profesional diseñados para fomentar la colaboración entre empresas, expertos y emprendedores en un entorno distendido.

El 16 de diciembre, el Laboratorio se desarrollará en horario de 9.30 a 18.00 horas, mientras que el 17 de diciembre tendrá lugar de 10.00 a 13.30 horas.

Las plazas son limitadas para garantizar una experiencia práctica, personalizada y de alto impacto. Las inscripciones ya están abiertas a través del enlace 'https://emprendimiento.aragon.es/de/web/guest/w/%C2%ABlabora...',

El Laboratorio es sólo la fase visible de un proceso mucho más amplio. El programa Cyber Up, vigente hasta junio de 2026, forma parte de la estrategia nacional para impulsar el talento emprendedor en ciberseguridad, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos NextGenerationEU, y ejecutado en el marco del programa INCIBE Emprende.