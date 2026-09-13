Celma (PP) urge a construir una glorieta en la N-330 para mejorar la movilidad y la seguridad en Cuarte

El presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma; la alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle; y diputados del PP al Congreso. - PP.

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha reclamado este domingo al Gobierno de España la construcción de una glorieta en la carretera N-330, en su intersección con la avenida del Rosario de Cuarte de Huerva, para mejorar los accesos a un municipio que supera los 16.000 habitantes y que concentra 17 polígonos industriales y más de 1.500 empresas.

Celma ha anunciado que el Partido Popular ha trasladado esta reivindicación al Congreso de los Diputados a través de una batería de preguntas registradas por los diputados Luis María Beamonte, Raúl Cuevas y María Elena Bondía, a la que se sumará una Proposición No de Ley para reclamar al Ejecutivo que impulse una actuación que el Ayuntamiento de Cuarte lleva años demandando.

"Necesitamos que, por una vez, el Gobierno de España atienda las necesidades y las preocupaciones reales que tienen los ciudadanos de la provincia de Zaragoza. Es tremendamente urgente y necesario que impulse la glorieta de la N-330 a la altura de la avenida del Rosario", ha reclamado Celma.

CRECIMIENTO RESIDENCIAL Y EMPRESARIAL

El presidente provincial del PP ha incidido en que la necesidad de esta infraestructura responde, en primer lugar, a la realidad que vive diariamente Cuarte de Huerva. El fuerte crecimiento residencial y empresarial del municipio no ha ido acompañado de una mejora equivalente de sus accesos y actualmente la avenida del Rosario únicamente permite incorporarse a la N-330 en dirección Zaragoza.

Esta configuración impide utilizar este acceso para circular directamente en sentido Teruel o conectar con la A-23 y la Z-40, provocando que buena parte de los vehículos procedentes de las zonas industriales, incluidos camiones de gran tonelaje, tengan que atravesar el casco urbano y utilizar la avenida de la Constitución.

"Estamos hablando de 17 polígonos industriales que generan diariamente un volumen de tráfico por encima de las posibilidades de absorción del municipio. Esta glorieta es necesaria para el desarrollo normal de Cuarte, para las personas que entran y salen todos los días y para toda la actividad empresarial que existe en este corredor", ha señalado Celma.

Por su parte, la alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, ha advertido de que el crecimiento experimentado por el municipio durante los últimos años contrasta con unos accesos que continúan siendo insuficientes.

"Cuarte ha crecido muchísimo, pero sus accesos no lo han hecho. Tenemos este problema desde hace muchísimos años y nos está afectando tanto a la movilidad como a la seguridad" ha explicado.

La avenida de la Constitución soporta actualmente una intensidad de 14.653 vehículos diarios, mientras que la avenida del Rosario registra otros 8.398 vehículos al día. Lacalle ha advertido de que se está obligando a una vía urbana, rodeada además de viviendas, a asumir una intensidad circulatoria próxima a la de una carretera estatal.

"Tenemos una vía urbana con viviendas unifamiliares que está padeciendo casi 15.000 vehículos diarios, cuando la N-330 tiene alrededor de 18.000. Esto es insufrible", ha manifestado la alcaldesa, quien ha explicado que la ejecución de la glorieta permitiría desviar aproximadamente 4.000 vehículos diarios de la principal vía urbana del municipio y facilitar que el tráfico industrial utilice el acceso de la avenida del Rosario "por donde debe".

Por otro lado, Celma y Lacalle han insistido en que la actuación trasciende el problema cotidiano de movilidad. Las inundaciones sufridas por Cuarte de Huerva en 2023 y 2025 pusieron de manifiesto las dificultades que puede afrontar el municipio cuando sus actuales accesos quedan afectados por una situación de emergencia.

"En una situación de lluvias torrenciales aquí se puede producir una desgracia incalculable. Si volvemos a vivir una emergencia de estas características, lamentaríamos profundamente que no se hubiera ejecutado con urgencia una infraestructura que lleva años reclamándose", ha insistido Celma.

INUNDACIONES

La alcaldesa ha recordado que Cuarte ya ha comprobado las consecuencias de depender de unos accesos tan limitados. "Hemos sufrido dos inundaciones en las que hemos comprobado en nuestra propia carne que quedamos totalmente incomunicados. Necesitamos una vía alternativa de salida para poder evacuar a nuestros vecinos en caso de necesidad y una vía de entrada para los servicios de emergencia cuando realmente los necesitamos", ha expuesto.

Precisamente por ello, la construcción de la glorieta permitiría afrontar simultáneamente los dos principales problemas señalados por el Ayuntamiento: descongestionar el tráfico diario y disponer de una conexión alternativa con la red estatal que refuerce la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Lacalle ha recalcado además que el Ayuntamiento ya ha realizado el trabajo que está dentro de sus competencias. "Desde Cuarte hemos hecho los deberes. Tenemos un Plan de Movilidad que hemos ejecutado durante los últimos años y que ha determinado que esta actuación es prioritaria. También hemos realizado los estudios técnicos para poder llevar a cabo la rotonda, pero hemos llegado a un punto en el que no podemos tomar decisiones ni ejecutarla unilateralmente" ha argumentado.

Por ello, ha reclamado una respuesta del ejecutivo central: "lo que pedimos es razonable: que el Gobierno de España impulse, financie y ejecute esta glorieta para solucionar los dos grandes problemas que tenemos en estos momentos, el de movilidad y el de seguridad".

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva lleva cerca de dos décadas reclamando mejoras en los accesos al municipio. Durante los últimos años ha elaborado un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y una memoria técnica valorada para la construcción de la glorieta, además de mantener sucesivas reuniones y realizar gestiones ante la Demarcación de Carreteras del Estado y la Dirección General de Carreteras.

La propuesta ha sido analizada por la Administración General del Estado, que ha planteado distintos condicionantes técnicos para su posible ejecución. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado una solución definitiva ni existe dotación presupuestaria para ejecutar la actuación.

Ante esta situación, los diputados populares Luis María Beamonte, Raúl Cuevas y María Elena Bondía han registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Gobierno concrete en qué situación técnica y administrativa se encuentra el proyecto, qué actuaciones ha realizado hasta ahora y cuáles son los obstáculos que continúan pendientes.

El PP reclama además conocer si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible considera viable la solución recogida en la memoria técnica elaborada por el Ayuntamiento y en caso contrario, qué alternativa plantea para conseguir una conexión en ambos sentidos de la N-330 y mejorar los enlaces de Cuarte con la A-23 y la Z-40.

Los populares también exigen al Ejecutivo que aclare expresamente si tiene previsto impulsar, financiar y ejecutar la glorieta y que concrete su coste estimado, la dotación presupuestaria y un calendario para la tramitación del proyecto, la licitación de las obras y su ejecución.

Las preguntas parlamentarias reclaman igualmente al Gobierno de España una evaluación de la capacidad y seguridad de los actuales accesos, teniendo en cuenta el volumen de tráfico que soportan diariamente y la circulación de vehículos pesados por el casco urbano, así como las posibles medidas provisionales que podrían adoptarse mientras no se ejecute una solución definitiva.