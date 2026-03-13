El Centro Las Armas de Zaragoza abre el lunes reconvertido en un espacio socioeducativo para el uso vecinal de San Pablo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, disfruta de un actuación musicial en la inauguración de la renovación del Centro Las Armas - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Las Armas abrirá sus puertas al público este próximo lunes, 16 de marzo, reconvertido en un espacio socioeducativo para el uso y disfrute de los vecinos de San Pablo, en el Casco Histórico, y además albergará servicios que brinda tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como diversas entidades y asociaciones.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado este viernes las renovación de las instalaciones en las que se han invertido 250.000 euros para actuar en 2.500 metros cuadrados distribuido entre los dos sótanos, la planta calle y la primera planta.

La gestión de este equipamiento recae en el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas; mientras que la cafetería tiene un fin social tras llegar a un acuerdo por diez años con la Fundación Federico Ozanam para que a través de su empresa social de inserción social Inserta preste servicio de restauración tanto para los usuarios del equipamiento como los vecinos del barrio.

Este equipamiento tendrá un horario de 08.00 a 21.00 horas y ofrecerá y mantendrá su "esencia musical" para aprovechar ese "maravilloso" salón de actos que permite organizar conciertos y otro tipo de programación, ha comentado la alcaldesa.

"UNA OPORTUNIDAD"

También habrá una programación general "siempre aprovechando los recursos propios de forma que sea gratuita en la mayor parte de los actos", ha precisado Chueca para avanzar que ya hay actividades planificadas hasta junio.

En su discurso, Chueca ha recordado que la reapertura de este equipamiento municipal ha sido un "compromiso" adquirido en el último Debate sobre el estado de la ciudad para convertir el Centro Las Armas en un "motor de cultura, convivencia y actividad para el barrio, además de un punto de encuentro para los vecinos del entorno de Zamoray-Pignatelli.

"En apenas un año se compromiso ya es una realidad y hemos transformado este espacio para ponerlo en marcha y darle el uso que merece", ha recalcado después de que permaneciera en desuso cuando hace apenas un año el concesionario dejó este espacio porque su modelo de gestión no le encajaba.

"Lejos de ver un problema, mi equipo de gobierno vio una oportunidad para buscar soluciones y tener un espacio para atender todas esas peticiones y demandas de los vecinos del entorno y que no veíamos o no tenían un encaje en la fórmula anterior", ha relatado.

SERVICIOS A PRESTAR

Este edificio se destina a diferentes servicios municipales como Zaragoza Vivienda que dispone de una oficina que se dedicará en exclusiva al programa ALZA, también acoge la oficina del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y un punto de atención al consumidor. También se ubicará la iniciativa Made in Zaragoza de emprendedores, cuyos miembros se podrán beneficiar de las estancias multiusos.

Dispondrá de su nueva sede el Centro Coordinador de Bibliotecas, con más de una decena de personas, así como el personal de la Escuela de Música, que se repartirá entre el Palacio de Las Armas y estas instalaciones, además de la posibilidad de incorporar alguna otra figura vinculada al Servicio de Educación.

La redistribución acometida por el Ayuntamiento de Zaragoza para sacar el máximo partido a este edificio ha permitido darle total utilidad al inmueble.

Un papel especialmente relevante para lograr conectar al barrio con este equipamiento son las aulas ya construidas en la entreplanta, que se ponen a disposición de actividades formativas de todo tipo que impulse el Ayuntamiento de Zaragoza, con un modelo asimilable al de los centros cívicos y con un especial protagonismo de la Universidad Popular.

INAUGURACIÓN CON LOS VECINOS

La primera inauguración de apertura al público se llevará a cabo este sábado, 14 de marzo, y a partir de Semana Santa se podrán participar en distintas actividades y conciertos.

Así, este sábado se ha organizado una bienvenida festiva para los vecinos de 10.00 a 14.00 horas en la zona exterior que cuenta con un escenario de madera semicubierto y una zona de bancos para acercar este nuevo punto de encuentro a los habitantes de San Pablo.

Será una jornada de puertas abiertas que permitirá acceder a los vecinos con unos recorridos que se mantendrán hasta las 11.30 horas en grupos de 15 personas.

Personal municipal guiará a los interesados, por un tiempo de 10 minutos, para enseñar las instalaciones desde la planta baja, donde está el salón de actos y los camerinos para acceder a la primera planta que acoge el entro Coordinador de Bibliotecas y terminará en el sótano primero donde están los estudios de grabación de la Escuela de Música y las salas polivalentes.

A las 11.45 horas se iniciará el acto más festivo con un pasacalles del departamento de folclore de la Escuela Municipal de Música y Danza, seguido de una actuación musical y coral para dar paso a la presentación oficial del proyecto del Centro Las Armas.

A continuación y en el escenario exterior música de todos los estilos amenizará, hasta las 14.00 horas el final de la jornada de presentación a los vecinos, que supondrá contar un equipamiento renovado que contribuya a la cohesión social del barrio.

PRIMERAS ACTIVIDADES

Por el momento, el lunes 16 de marzo abrirá de forma normalizada, de 16.00 a 21.00 horas, la Escuela de Música para impartir clases, y otras actividades. Para garantizar el mejor servicio para los ciudadanos, todos los demás servicios, mientras se finaliza el traslado total, trabajarán sin atención al público de 08.00 a 15.00 horas y el Centro Coordinador de Bibliotecas también por la tarde.

En las próximas semanas incorporarán un horario de atención entre las 10.30 y las 13.30 horas; el Centro Coordinador de 08.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas y la Escuela de Música de 16.00 a 21.00 horas. La sala de lectura también abrirá durante la mañana y la tarde.

LA RENOVACIÓN

Se han mejorado y renovado todas las estancias y con cargo al presupuesto municipal se han sustituido todas las luminarias por leds para favorecer el ahorro energético, se han eliminado de goteras en el sótano, se han instalado mamparas y se han elevado algunos techos efectuado nuevas distribuciones de algunos espacios. A ello se suman labores de pintura y la actualización de los estudios de grabación con una renovación de los elementos insonorizantes.

Uno de los aspectos de más relevancia es la climatización del sótano, en la que se ha completado la instalación de aire acondicionado de todo el edificio. A esto se suma el cambio de algunas puertas de emergencia que se han deteriorado con el paso del tiempo y también se vandalizaron en algún caso.

HACE 15 AÑOS

El originalmente denominado Centro Musical Artístico Las Armas se inauguró a principios de 2011 con la finalidad de utilizar la música como motor de reactivación socio-cultural de esta zona de Zaragoza, implicar a los jóvenes en actividades musicales como seña de identidad cultural y reactivar los sectores económicos relacionados con la música.

El objetivo inicial también era contribuir a dotar a los músicos de conocimientos artísticos y tecnológicos que les permita comenzar su andadura profesional e introducirse en la industria de este sector.

Este equipamiento, que se adjudicó por 3,7 millones de euros buscaba dinamizar la vida cultural del barrio de San Pablo e integrarse en el proyecto de la candidatura de Zaragoza para ser Capital Europea de la Cultura en 2016, que no logró al ser elegida San Sebastián.