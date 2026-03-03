El Centro de Arte de Ejea presenta la mayor antológica del grabador zaragozano Sergio Aragón

La muestra reúne 80 obras que permiten recorrer su evolución técnica y su aportación decisiva a la gráfica actual, marcada por el uso de la linografía como lenguaje plástico de alta potencia simbólica y crítica - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

El Centro de Arte y Exposiciones de Ejea de los Caballeros acoge la exposición antológica más amplia realizada hasta la fecha sobre la obra gráfica del artista zaragozano Sergio Aragón Belmonte. La muestra reúne 80 grabados que permiten recorrer su evolución técnica y conceptual, así como su aportación a la gráfica contemporánea a través del uso de la linografía como lenguaje plástico de gran potencia simbólica y crítica.

La exposición, organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), toma como punto de partida el año 2024, cuando Aragón culminó su serie 'Paralaje', un proyecto centrado en la distancia emocional y la desconexión contemporánea. A partir de ahí, el recorrido permite adentrarse en una producción marcada por la reflexión sobre la condición humana, la violencia, la muerte, el individualismo o la fragilidad, expresados con una economía de medios basada en la tensión entre el blanco y el negro.

La mayoría de las piezas expuestas son linografías, técnica en relieve que utiliza planchas de linóleo talladas manualmente para generar imágenes de líneas precisas y fuertes contrastes. La muestra incluye más de una decena de matrices originales, así como dibujos preparatorios que permiten al visitante comprender el proceso creativo, desde el boceto inicial hasta la estampa final.

TRES SERIES QUE CONSOLIDAN UNA VOZ PROPIA

La exposición se articula en torno a tres grandes series: 'Paralaje' (2024), 'Caza Humana' (2023) y 'Una Danza Macabra' (2016-2025). Esta última fue reconocida con el Premio Extraordinario de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño de Aragón y con el Premio Nacional del Ministerio de Cultura, consolidando la trayectoria del artista a nivel estatal.

'Caza Humana', por su parte, obtuvo el Accésit del Premio de Arte Santa Isabel, convocado por la Diputación de Zaragoza, y profundiza en la violencia estructural y la tensión social contemporánea. En todas ellas, Aragón combina tradición y contemporaneidad, bebiendo del imaginario del cómic, de las novelas gráficas sin palabras y de referentes como los artistas de la Nueva Objetividad alemana.

La exposición también incorpora obras realizadas mediante otras técnicas de grabado como la litografía, el gofrado y el fotograbado. El gofrado, por ejemplo, se presenta como una técnica que prescinde de la tinta para generar relieves sobre el papel mediante presión, creando efectos sutiles de luz y sombra. La litografía, basada en la repulsión entre grasa y agua, y el fotograbado, que utiliza emulsiones fotosensibles sobre planchas metálicas, evidencian la versatilidad técnica del artista.

Sergio Aragón Belmonte (Zaragoza, 1975) se formó en la Escuela de Artes de Zaragoza, donde obtuvo el título en Grabado y Técnicas de Estampación. Su proyecto 'Una Danza Macabra', desarrollado en el taller Lab43 de Venecia, fue clave en su reconocimiento nacional. Posteriormente amplió su formación en el Centro Internacional de la Estampa Contemporánea (CIEC) y en talleres especializados como Manera Negra o Alchemy Prints, consolidando una trayectoria centrada en la experimentación técnica y el rigor formal.

El Centro de Arte y Exposiciones de Ejea, inaugurado en 2016, se ha convertido en uno de los principales espacios para la difusión del arte contemporáneo en el medio rural aragonés. El edificio, de más de 2.000 metros cuadrados distribuidos en varias plantas en torno a un patio central acristalado, acoge habitualmente exposiciones de artistas de referencia y proyectos que buscan dinamizar la actividad cultural fuera de los grandes núcleos urbanos.

La muestra podrá visitarse los viernes, sábados y domingos, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Con esta antológica, Ejea refuerza su papel como escaparate del arte gráfico contemporáneo y ofrece una oportunidad para profundizar en la obra de uno de los creadores aragoneses más destacados en el ámbito del grabado actual.