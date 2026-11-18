La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, informa de que se ampliará el Centro de Mayores Salvador Allende - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Personas Mayores Salvador Allende, en el distrito zaragozano de Las Fuentes, se ampliará con la recuperación de un pabellón actualmente en desuso que se destinará a aulas y zonas comunes para aumentar la oferta de actividades de los usuarios y que podrían utilizar en unos cuatro meses.

Las obras se adjudicarán en el Gobierno de Zaragoza que se celebrará esta semana para dar comienzo los trabajos de manera inmediata y poder inaugurarlo hacia la primavera. Cuenta con una partida del presupuesto de este año de más de 255.000 euros y en una segunda fase, ya para el ejercicio de 2027 se acometerá la renovación de la zona verde delantera orientada a la calle Miguel Servet.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado estas instalaciones y ha recorrido el pabellón del antiguo matadero donde se crearán las tres aulas para destacar que se integrará en el conjunto del Centro de Mayores de Salvador Allende.

Se trata de un espacio de unos 145 metros cuadrados que mejorará la capacidad para atender actividades de gimnasia, danzaterapia, expresión corporal, dibujo y pintura, y otras de envejecimiento activo, porque el espacio disponible "se queda pequeño", y por lo tanto, es "necesaria" esta intervención en unas nuevas aulas "especialmente luminosas, cómodas y accesibles".

EQUILIBRIO

Además de acondicionar tres aulas se restaurará el edificio, tanto la fachada como las ventanas, manteniendo "todo su interés arquitectónico", ha subrayado Chueca asegurando que "se minimizarán las afecciones de las obras para que los usuarios no se vean afectados".

Se trata de un edificio de 1884 diseñado por el arquitecto Ricardo Magdalena --cuyo nombre lleva la biblioteca municipal de este equipamiento-- y declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés en mayo de 2008.

Para lograr el equilibrio entre modernización del edificio y respeto al patrimonio se dedicará una partida de 52.706 euros a la restauración de la tradicional fachada de ladrillo cara vista, así como el saneamiento, limpieza, consolidación y recuperación de las carpinterías de madera y las rejas originales de ventanas y puertas.

En el interior del pabellón se procederá a una redistribución integral de los espacios tras desmontar la tabiquería, los falsos techos y los revestimientos antiguos, que habían quedado obsoletos con el paso del tiempo.

DISTRIBUCIÓN

Con esta nueva configuración, el Centro de Mayores Salvador Allende ganará en espacio con estas tres aulas. La primera duplicará prácticamente su tamaño al incorporar la superficie del antiguo recibidor, pasando de 14,06 a 25,5 metros cuadrados útiles, mientras que el segundo espacio formativo dispondrá de 36,3 metros cuadrados y el tercero alcanzará los 48,75 metros cuadrados útiles.

Además, el edificio contará con un nuevo núcleo de servicios compuesto por dos aseos adaptados de 4,60 metros cuadrados cada uno con un distribuidor previo de 3,3 metros cuadrados, un pasillo de circulación más cómodo de 12,78 metros cuadrados y dos cuartos específicos para labores de limpieza y mantenimiento de 3,4 metros cuadrados cada uno.

La eliminación de las barreras arquitectónicas constituye otro de los ejes principales del proyecto para asegurar que todas las personas con movilidad o comunicación reducida puedan desplazarse por el recinto con total autonomía y seguridad.

Para ello, se habilitará el acceso principal desde el jardín a través de las puertas existentes --que serán adaptadas para este uso-- y se salvará el desnivel de 15 centímetros entre la plaza exterior y la cota de entrada mediante la ejecución de un nuevo pavimento con una suave pendiente del 4%, manteniendo asimismo el acceso accesible ya existente desde la plaza para dar servicio directo a una de las aulas.

En paralelo, se renovarán por completo todas las instalaciones técnicas del edificio para adecuarlas a la normativa actual de confort, habitabilidad y ahorro energético. Se incorporarán nuevos sistemas de climatización, ventilación, fontanería y saneamiento, junto con una nueva red eléctrica y de iluminación adaptada a las necesidades de los usuarios.

Todo el inmueble dispondrá de aislamiento térmico y acústico mejorado, suelos vinílicos antideslizantes y falsos techos acústicos de fibra de madera que amortiguarán el ruido interior para garantizar el bienestar durante las actividades.

RED DE CENTROS DE MAYORES

Con esta ampliación, el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza la red de equipamientos públicos que conviven en el antiguo Matadero de Las Fuentes, donde el centro de mayores comparte espacio con la biblioteca, la Junta Municipal, la Zona Joven, el Servicio de Educación y diversas entidades formativas y ciudadanas.

En concreto, el Centro de Mayores Salvador Allende es el que cuenta con mayor número de socios de toda la red municipal, con 10.352 personas, y mantiene una intensa programación de actividades orientadas al envejecimiento activo, la formación y la convivencia.

En sus instalaciones se desarrollan 71 talleres, 42 de ellos incluidos en la modalidad de envejecimiento activo y 29 en los talleres de la experiencia, con una media de 232 alumnos a la semana. Las propuestas abarcan ámbitos como la salud y la calidad de vida, la comunicación y la cultura o la expresión artística.

El equipamiento también ofrece servicios y actividades para favorecer la autonomía personal y las relaciones sociales. Entre ellos destacan los cursos de formación digital, que durante este año han ofertado 132 plazas para aprender a utilizar herramientas como el teléfono móvil, WhatsApp o la inteligencia artificial, con el apoyo de voluntarios digitales que han impartido 70 horas de formación.

Además, el centro sirve una media de 105 menús semanales en su comedor y acoge dos tardes a la semana la actividad 'Nos Gusta Hablar', que reúne a 20 personas en cada sesión para fomentar la conversación y combatir la soledad no deseada.