Centros de datos en Aragón: Azcón posiciona la región a la altura de Londres y Frankfurt

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que "no es pretencioso" decir que la comunidad autónoma ha logrado "superar a Dublín o París" como áreas de infraestructuras digitales y que hoy "se está codeando con Londres y con Frankfurt" en lo relacionado con los centros de datos, que son "la infraestructura base de la innovación tecnológica" ya que "es evidente" que la inteligencia artificial "sin centros de datos no va a poder hacerse".

Así lo ha remarcado Azcón durante su intervención en el trigésimo noveno Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic en el palacio de la Magdalena de Santander, donde ha reivindicado que "Aragón es, con mucha diferencia, la comunidad autónoma de España en la que más infraestructuras de datos se van a poner en marcha".

Ha insistido, es que Aragón ha logrado inversiones por 54.700 millones de euros, que "la semana que viene van a ser más", de los que 44.300 millones son del sector tecnológico.

La clave, a su juicio, es que Aragón ofrece energía, procedimientos administrativos ágiles y "una serie de condiciones físicas y sociológicas que han contribuido a que hoy sea un referente en toda Europa en las infraestructuras digitales".

El presidente autonómico se ha referido también a otro proyecto "absolutamente trascendental", como la gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), con 4.100 millones de inversión y la previsión de generar 4.000 puestos de trabajo

Ha reconocido, no obstante, "incertidumbres" que tienen que ver fundamentalmente con la energía, si bien ha resaltado que Aragón tiene una posición "privilegiada".

OPORTUNIDAD

Entre las necesidades para hacer posible estas inversiones está el "empujón espectacular" que se está dando a la educación. "De las primeras cosas que he hecho ha sido preocuparme de aumentar la ingeniería informática, aumentar las matemáticas, aumentar la física, aumentar el doble grado de matemáticas y de física, aumentar el de biotecnología, aumentar lo que tiene que ver con la formación profesional", ha señalado, remarcado que se van a llegar a las 15.000 plazas relacionadas con las disciplinas STEM --ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en sus siglas en inglés--.

En este sentido, Azcón ha destacado el proyecto del Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta, para el que ya hay "muchas empresas" que están solicitando ocupar un espacio, o el congreso "de referencia" en este sector 'The Wave', que ha celebrado ya dos ediciones.

"Lo importante es que aprovechemos para generar una filosofía, un ecosistema alrededor de los centros de datos, que son una oportunidad espectacular que todavía está por descubrir", ha agregado. Todo ello implica "prepararnos para un cambio tecnológico y de innovación que va a cambiar la sociedad tal y como la entendemos", ha aseverado.

Por otro lado, el presidente aragonés ha abordado los debates que se generan en torno a la proliferación de centros de datos. En primer lugar, se ha referido a que estas instalaciones "consumen muchísima energía", algo que ha reconocido, pero ha recalcado que "una de las razones fundamentales por la que han venido a Aragón es porque el 90 por ciento de la energía que producimos es renovable".

A este respecto, ha apuntado que ahora Aragón exporta aproximadamente el 50% de la energía que produce y que el objetivo "no es exportarla, es consumirá y transformarla" en la propia comunidad. De ahí que insista tanto en la importancia de invertir en las redes de transporte de energía porque dar soporte a estos centros es "espectacularmente rentable"

Sobre la preocupación por el alto consumo de agua de estas infraestructuras, ha minimizado el impacto afirmando que, por ejemplo, la multinacional Amazon consumirá aproximadamente 800.000 metros cúbicos en los tres centros de datos que tiene proyectados, lo que supone sólo el 0,9% del agua que pasa en un día por el río Ebro en Zaragoza o lo que utilizan 150 hectáreas de regadío, cuando todo Aragón tiene 400.000.

En tercer lugar, Azcón ha admitido que otros sectores, como la automoción, generan más empleo, son trabajos "de calidad" y "bien remunerados" que "van a cambiar la economía" de la comunidad autónoma.

A todo ello ha sumado otro debate "del que no se habla y es importantísimo", que es el impacto económico, que cree que logrará que Aragón pase a ser una de las comunidades que aporte al sistema de financiación económica, como hacen Madrid, Cataluña o Baleares.