CEOE Aragón celebra que Europa module sus exigencias ambientales y sociales en favor de la competitividad

Reunión de la Comisión de Sostenibilidad y Economía Circular de CEOE Aragón en Cemex - CEOE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sostenibilidad y Economía Circular de CEOE Aragón, presidida por Avelina Bellostas, ha celebrado este sábado su primera reunión de 2026 en la planta de la empresa Cemex en Morata de Jalón (Zaragoza). En la reunión se ha valorado positivamente la reorientación de la política europea en materia de criterios ESG --Ambientales, Sociales y de Gobernanza--, que se advierte desde finales del año pasado, más orientada a la optimización y simplificación normativa frente a la expansión regulatoria del periodo 2019-2014 marcada por el Green Deal.

Esta línea de actuación de la Unión Europea parece estar en consonancia con la política de recuperación de la competitividad de las empresas, y especialmente de la industria europea, sin perder de vista, pero modulando mejor las exigencias ambientales y sociales, en las que la normativa de la UE es muy superior a las de otros países y áreas económicas competidoras.

Así, por ejemplo, la Comisión ha analizado la directiva 2026/470 de 24 de febrero de 2026, que modifica las directivas de información de las empresas en materia de sostenibilidad acotando las obligaciones a empresas de más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación neta anual, excluyendo, por tanto a gran parte de las empresas pequeñas y medianas.

En el mismo sentido limita las obligaciones de diligencia debida a las empresas con más de 5.000 empleados y volumen de negocio superior a 1.500 millones de euros.

Y en esa línea de reducir cargas y facilitar la actividad de las pymes, los estándares de sostenibilidad reducen en un 61% las empresas afectadas e introducen nuevos estándares voluntarios para pymes.

La Comisión de CEOE Aragón también ha considerado positiva la iniciativa planteada por la UE para establecer una metodología común para calcular y comunicar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los servicios de transporte de pasajeros y mercancías dentro de la Unión Europea.

Durante la sesión, Cemex ha explicado su proceso de producción y ha puesto en valor su compromiso con la sostenibilidad en Aragón, especialmente a través de su planta de Morata de Jalón, que se consolida como un referente en economía circular y gestión ambiental.

Se destaca la certificación Residuo Cero, la primera en una planta cementera en Europa, así como la renovación de reconocimientos como el sello RSA+ del Gobierno de Aragón y el modelo de diálogo permanente de la compañía con el territorio, contribuyendo al desarrollo social, económico y ambiental de la comunidad aragonesa.

Por otra parte, los miembros de la Comisión han felicitado a Carmen Espías, integrante de la misma, por la inclusión de su iniciativa "Obra Circular" en el catálogo de buenas prácticas ambientales de ambientales de las empresas españolas realizado por CEOE.