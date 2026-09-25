CEOE Aragón constata el crecimiento de la economía aragonesa y alerta del aumento de costes y moderación de la inversión

1120268.1.260.149.20260925145048 El presidente de la Comisión de Coyuntura Económica de CEOE Aragón, Félix Longás, tras la reunión trimestral. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Coyuntura Económica de CEOE Aragón ha analizado la evolución de la economía y la actividad empresarial en la comunidad autónoma, constatando que el 2026 concluirá con un crecimiento del 2,4% y una previsión "que se relajará" hasta el entorno del 2% para el próximo año. No obstante, hay una serie de "incertidumbres" relacionadas con la geopolítica y la macroeconomía a las que hacer frente, así como el aumento de costes, la moderación de la inversión y la atracción y retención de talento.

Así lo ha expresado este viernes el presidente de la Comisión de Coyuntura Económica de CEOE Aragón, Félix Longás, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión trimestral, en la que también ha participado la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle.

La Comisión de Coyuntura Económica de CEOE está integrada por representantes de una amplia diversidad de empresas y sectores del territorio, además de organizaciones como Cámara de Comercio o Colegio de Economistas de Aragón.

Este encuentro "ha servido para escuchar la visión de las empresas. Es importante para nosotros saber los problemas que preocupan al sector empresarial para poder poner soluciones", ha apuntado la consejera de Economía, Competitividad y Empleo.

Por su parte, Longás ha incidido en la evolución favorable de la economía aragonesa, que continúa generando empleo, aunque se aprecia una moderación de la actividad y de la inversión. Las empresas, ha detallado, mantienen su capacidad de crecimiento y adaptación, pero desarrollan su actividad en un escenario marcado por la incertidumbre internacional, el encarecimiento de los costes y una presión regulatoria creciente.

"La situación macroeconómica se está comportando mejor de lo previsto, incluso a nivel internacional. Dentro de una incertidumbre muy grande, la economía americana sigue tirando, la europea un poquito menos y en España tenemos problemas que nos están repercutiendo, especialmente los altos costes energéticos, que nos pueden hacer perder productividad", ha comentado Félix Longás.

En el caso concreto de Aragón, tras señalar la previsión de crecimiento --2,4% en 2026 y 2% en 2027--, ha puesto el foco en el comportamiento de las exportaciones, un indicador que "se ha recuperado, sobre todo la industria automovilística en cuanto a sus grandes cifras". También ha destacado la evolución de la venta exterior del sector de los electrodomésticos o la industria de elevación.

Por el contrario, el presidente de la Comisión de Coyuntura Económica de CEOE Aragón ha alertado del "retroceso importante" en el subsector cárnico "del orden del 13%", que Longás ha atribuido al cierre de algunos países por la peste y "nos está repercutiendo", una tendencia que afecta del mismo modo a las bodegas. En este mismo sector de la agroalimentación, ha celebrado el aumento de la exportación de huevos: "Nos estamos convirtiendo en una potencia".

En materia de importaciones, Longás ha manifestado preocupación, especialmente en bienes de equipo, "porque con ellos es con lo que mejoraremos nuestra productividad de cara a futuro y hay retroceso". Otro punto que ha recalcado el presidente de la Comisión de Coyuntura Económica de CEOE Aragón es el retroceso de la inversión extranjera, después de que el pasado año fuese "récord".

"Esperamos recuperar el ritmo si se cumplen las perspectivas, sobre todo con grandes inversiones en el sector tecnológico, pero es importante que lo recuperemos y pronto", ha expresado Félix Longás, quien ha reconocido que las inversiones extranjeras, como los centros de datos, están "en "stand-by porque surgen nuevas legislaciones que pueden incluso retener o hacer fallidas las perspectivas que tenemos" por la incertidumbre regulatoria.

Sobre los centros de datos, ha planteado como reto que "si se confirman" estas inversiones en la comunidad autónoma, se consiga que su actividad "permeara a toda la sociedad y aprovechar para modernizar lo más posible todo el tejido empresarial".

INFLACIÓN Y OTROS PROBLEMAS

Igualmente, ha advertido de los efectos de la inflación, que se ha situado en un 4,3% en agosto. "Esperamos que se vaya reconduciendo y terminemos el año aproximadamente con un 3,4%, también hay que decir que la inflación subyacente está en un 3,4% y nos gustaría que al año que viene la pudiéramos reconducir en un 2%", ha precisado Félix Longás, quien ha pedido "ser tremendamente cuidadosos para no entrar en una espiral inflacionista de todos los factores que intervienen en la economía, porque si trasladamos todo lo que es el aumento de los precios de la energía vamos a multiplicar y no vamos a conseguir reconducirla".

Desde las empresas, ha subrayado Longás, el principal "lamento" es que el aumento de los costes que se está produciendo y no se puede repercutir en la mayor parte de los casos, sí que lo hará en las cuentas al final de año, que "no serán tan positivas" y se reducirán los márgenes empresariales.

"El tejido empresarial aragonés está demostrando capacidad para crecer, crear empleo y competir en un entorno complejo. Sin embargo, para mantener esa evolución necesitamos administraciones más ágiles, regulación estable y procedimientos que faciliten la inversión, en lugar de retrasarla o añadir nuevos costes", ha señalado Félix Longás.

La simplificación administrativa debe traducirse en actuaciones concretas para avanzar hacia una Administración más eficiente y orientada al crecimiento económico, con trámites proporcionados, plazos razonables y criterios homogéneos y previsibles. Ha reiterado que no se trata de legislar menos, sino de legislar mejor, evaluando previamente el impacto de las normas sobre la actividad económica y evitando duplicidades, exigencias desproporcionadas y la solicitud reiterada de información que ya se encuentra en poder de las Administraciones.

Desde CEOE Aragón han planteado la implantación efectiva de una ventanilla única, la creación de un expediente digital único, la eliminación de requerimientos documentales redundantes, la aplicación de criterios administrativos homogéneos y el refuerzo de instrumentos, como la declaración responsable y el silencio administrativo positivo.

En este contexto, desde CEOE están desarrollando un plan de acción con asociaciones empresariales, sectores, clústeres, colegios profesionales y empresas para identificar los principales obstáculos administrativos y elaborar propuestas que permitan reducir la sobrecarga normativa, agilizar inversiones y mejorar la competitividad de Aragón.

DIFICULTADES PARA ENCONTRAR TALENTO

Junto a las cargas burocráticas, Longás ha llamado la atención sobre las dificultades para encontrar profesionales adaptados a sus necesidades de contratación. Aunque la creación de empleo continúa, numerosas empresas encuentran problemas para cubrir vacantes y disponer de perfiles adaptados a sus necesidades.

CEOE Aragón considera prioritario reforzar la conexión entre formación, cualificación y demanda empresarial, así como impulsar políticas que favorezcan la incorporación de trabajadores al mercado laboral y permitan responder a las necesidades de talento de los distintos sectores productivos.

Félix Longás ha aplaudido el impulso a la FP en Aragón, pero "tiene una serie de características que hacen que la oferta no vaya lo suficientemente rápida para adaptar a todas aquellas personas que podían pasar a cubrir esas necesidades de la realidad y lo hacen con mucha demora en el tiempo".

Además, ha avisado de problemas para encontrar profesorado de FP: "Es tremendamente complicado, porque es difícil encontrar perfiles que tengan la certificación pedagógica. Habría que adoptar soluciones para que pudieran impartir formación personas muy válidas, cercanas, con más dificultad de encontrar empleo, pero con una gran experiencia".