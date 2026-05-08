CEOE Aragón destaca la "apuesta de futuro" que hacen Stellantis y Leapmotor en la planta de Figueruelas (Zaragoza)

Archivo - Un coche, en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

CEOE Aragón ha expresado su satisfacción y ha trasladado su felicitación a todo el equipo de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) por el anuncio oficial de la producción de nuevos modelos de automóvil que va a incorporar y que reforzarán la producción de esta fábrica emblemática del sector de la automoción en Aragón en lo que representa "una apuesta de futuro muy relevante".

Que Stellantis y Leapmotor hayan hecho público en un comunicado su decisión de aumentar significativamente la producción en la planta supone, subraya CEOE Aragón, esa apuesta de futuro, "tanto para la factoría como para Aragón y su sólido sector de automoción, al enmarcarse en su estrategia empresarial para impulsar el crecimiento del mercado europeo de vehículos eléctricos".

De hecho, el comunicado plantea una nueva línea para fabricar el nuevo modelo C-SUV BEV de Opel y la producción del modelo C-SUV B10 de Leapmotor, que se sumarían a la producción actual del Peugeot 208 y del Lancia Ypsilon en Figueruelas.

Con este anuncio, la planta de Figueruelas consolida su posición competitiva y proyección de futuro en una etapa clave para el sector en toda Europa y su transformación hacia la movilidad sostenible.

DESTACA SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Además, CEOE Aragón ha confiado en que el aumento de la actividad y la innovación aparejado a estos nuevos modelos también repercuta positivamente tanto en el resto del sector de automóvil en Aragón y sus empresas auxiliares, como en el conjunto de los sectores productivos de la Comunidad Autónoma, al igual que ha sucedido con otros hitos anteriores de la planta, de gran efecto tractor en nuestra economía.

Por ello, ha trasladado su enhorabuena y reconocimiento por el buen trabajo realizado tanto al equipo directivo como al Comité de Empresa y al conjunto de los trabajadores de Stellantis en Figueruelas, "cuya productividad, competitividad y buen hacer la han llevado a ser un referente para el grupo en sus diversas etapas y a lograr estas nuevas asignaciones de vehículos", destaca.