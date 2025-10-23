CEOE Aragón inicia su proceso electoral al finalizar los cuatro años de mandato del actual Miguel Marzo

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de CEOE Aragón ha anunciado este jueves, la convocatoria de elección al llegar a su fin los cuatro años del mandato del actual presidente, Miguel Marzo. Según lo establecido en los estatutos el Comité Ejecutivo ha dado luz verde esta mañana a la convocatoria de elecciones, cuyos principales pasos son fijar el calendario electoral y actualizar el censo de los asambleístas, de los que saldrá el siguiente presidente. Las elecciones tendrán lugar el 12 de enero de 2026.

La Asamblea de CEOE Aragón designará al nuevo presidente entre los candidatos que se presenten. Los requisitos para acceder a la presidencia son ser empresario --con sede social de la empresa ubicada en Aragón-- y pertenecer a la Asamblea de CEOE Aragón.

La Asamblea es el órgano supremo de gobierno y decisión y está formada por 265 miembros representantes de las organizaciones territoriales y sectoriales que forman parte de CEOE Aragón.

En el Comité Ejecutivo, Miguel Marzo, ha anunciado su intención de no presentarse a una reelección. Así, finalizará en enero su mandato al frente de la patronal, que ha estado marcado por la apuesta por mejorar la competitividad de las empresas aragonesas como clave del desarrollo de la comunidad autónoma, el traslado de la sede social a la actual ubicación y el objetivo de acercar la figura del empresariado aragonés a la sociedad como generador de riqueza y desarrollo social.

Para ello, ha abogado por la difusión del trabajo de CEOE Aragón a través de un esfuerzo de comunicación activa y la capilarización y presencia a las empresas de todo el territorio. Otra de sus premisas al frente de la confederación ha sido el diálogo constante con las diferentes organizaciones empresariales para trasladar un mensaje común a la sociedad aragonesa.

Marzo ha agradecido a los miembros del Comité Ejecutivo y Junta Directiva y a todos los trabajadores de CEOE Aragón su apoyo recibido durante su mandato: "Han sido cuatro años en los que mi único objetivo ha sido velar con responsabilidad por el interés de las 30.000 empresas aragonesas que representamos desde CEOE Aragón, sea cual sea su tamaño y sector, sin olvidarnos de los autónomos, como demostró el acuerdo firmado con ATA el pasado julio".

El actual presidente también ha dicho que "Aragón pasa por un buen momento empresarial, fruto de los muchos años de trabajo por parte de todos los agentes implicados en ello, y desde CEOE debemos seguir trabajando para incentivar y potenciar la competitividad de nuestras empresas en los ámbitos nacional e internacional".

ACERCA DE CEOE ARAGÖN

CEOE Aragón representa desde 1982 a todo el empresariado de todo tamaño de la Comunidad Autónoma. Su propósito corporativo es promover la competitividad empresarial, la prosperidad económica y el diálogo social de Aragón.

Para llevar a cabo este trabajo cuenta con mecanismos propios, como sus órganos de gobierno, el Consejo Empresarial, el Think Tank Aragón o las distintas Comisiones de Trabajo, que analizan de manera periódica nueve áreas de interés para las empresas de Aragón. Engloba a más de 30.000 empresas además de diversas asociaciones, colegios profesionales y clústeres.

En 2024 organizó 57 jornadas y eventos empresariales, que contaron con la asistencia de 3.800 participantes, y redactó 94 informes económicos. Además, realizó más de 3.500 asesorías a empresas y 228 inserciones laborales tuvieron lugar a través de sus programas de empleo. Desarrolló 107 acciones formativas con 1.109 participantes y contribuyó a la formación y empleabilidad a través de prácticas no laborales en 291 empresas.