CEOE Aragón y la patronal valenciana presentarán alegaciones para reclamar la vía electrificada entre Teruel y Sagunto

Las organizaciones empresariales consideran que el estudio del Ministerio crea un "cuello de botella" en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y perjudica la competitividad logística - CEOE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

CEOE Aragón y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) presentarán alegaciones conjuntas al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo para reclamar que esta infraestructura se ejecute con doble vía electrificada.

Así lo han acordado este miércoles el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, y el presidente de la patronal valenciana, Vicente Lafuente, durante una reunión celebrada en la sede de la CEV, en Valencia, una semana después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el estudio informativo del trazado.

Las organizaciones empresariales rechazan que el documento plantee una única vía para todo el tramo entre Teruel y Sagunto, una solución que contrasta con la prevista para el recorrido Zaragoza-Teruel, actualmente también en información pública, y con el resto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Tesier ha advertido de que renunciar a la doble vía electrificada supondría crear "deliberadamente un cuello de botella" en un corredor que conecta a 17 millones de personas y a un territorio que genera el 29% del PIB nacional. A su juicio, carece de sentido reforzar la conexión hacia Zaragoza y el Cantábrico para limitar después su capacidad precisamente en el enlace con los puertos de Valencia, Sagunto y Castellón.

REIVINDICACIÓN CONJUNTA

El presidente de CEOE Aragón ha defendido que, en un momento en el que la comunidad se ha consolidado como uno de los principales polos de atracción empresarial del norte de España, no se pueden "cercenar" las capacidades logísticas ni la competitividad de sus empresas. Por ello, ha anunciado que la organización implicará a administraciones, instituciones, agentes sociales y organizaciones empresariales para intentar revertir esta decisión.

En la misma línea, Vicente Lafuente ha asegurado que la defensa de la doble vía electrificada "no es una reivindicación localista", sino una apuesta por una infraestructura estratégica para la economía española y europea. Según ha señalado, este eje resulta fundamental para el transporte de mercancías, la competitividad de los puertos, la industria y el desarrollo de un modelo logístico más sostenible.

El presidente de la CEV ha advertido de que reducir la capacidad del corredor supondrá generar un cuello de botella que terminará traduciéndose en mayores costes logísticos y una pérdida de competitividad para las empresas.

UNA REIVINDICACIÓN MANTENIDA DESDE 2022

La colaboración entre ambas organizaciones empresariales en defensa del Corredor Cantábrico-Mediterráneo se remonta a 2022, cuando suscribieron una declaración conjunta reclamando la ejecución completa de la infraestructura y el incremento de la capacidad de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto tanto para mercancías como para viajeros.

Posteriormente impulsaron, junto con las organizaciones empresariales de Castilla y León, Cantabria y La Rioja, un foro para reclamar la incorporación del corredor a la Red Transeuropea de Transporte antes de 2030 como infraestructura de altas prestaciones.

Según recuerdan ambas patronales, los estudios sobre el potencial del corredor estiman que podría canalizar entre 48 y 54 trenes semanales de mercancías por sentido, aunque las limitaciones actuales del trazado impiden alcanzar esa capacidad y obligan a numerosas empresas a utilizar itinerarios alternativos, con mayores costes, tiempos de transporte y emisiones.

Por ello, CEOE Aragón y la CEV sostienen que la modernización integral del Corredor Cantábrico-Mediterráneo constituye una inversión estratégica para reforzar la competitividad de Aragón, la Comunitat Valenciana y el resto de territorios conectados por este eje, mejorar las conexiones ferroviarias con Europa e impulsar tanto el transporte de mercancías como la movilidad de los ciudadanos.