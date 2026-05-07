Cerca de 150 alumnos participan en La Alfranca en la XI Feria de Ciencias y Tecnología en Lengua Extranjera en Aragón

Las directoras generales de Política Educativa, Ana Moracho, y de Ciencia, Pilar Gayán, han asistido a la jornada. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 150 alumnos y alumnas de entre 10 y 14 años de 31 centros bilingües aragoneses sostenidos con fondos públicos, y dos centros navarros invitados, han asistido a la XI edición de la Feria de Ciencias y Tecnología en Lengua Extranjera de Aragón, celebrada en La Alfranca este jueves. Se trata de una actividad institucional convocada desde la Dirección General de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación y organizada en colaboración con el CARLEE.

Esta iniciativa, pionera en España, comenzó en el 2014 con la participación de ocho centros de la provincia de Zaragoza bilingües en inglés y con la finalidad de acercar la ciencia al público infantil, despertar vocaciones científicas y crear un contexto que potenciara una metodología basada en la experimentación, el pensamiento científico y la competencia lingüística en lengua extranjera.

A lo largo de estas once ediciones numerosos centros y estudiantes han participado y han desarrollado su interés por la ciencia llegando muchos a participar en fases nacionales y europeas con sus proyectos científicos.La jornada de este año ha sido inaugurada por las directoras generales de Política Educativa, Ana Moracho, y de Ciencia, Pilar Gayán, y ha proseguido con las exposiciones de los grupos participantes sobre sus trabajos científicos en una lengua extranjera.

Los estudiantes se han expuesto a un jurado que ha valorado el rigor científico, la originalidad y creatividad del proyecto, las destrezas orales del alumnado en lengua extranjera y el impacto y sostenibilidad medioambiental del proyecto.

La organización ha contado con la colaboración y presencia del British Council y de la Embajada de Francia en España, así como Santillana, Cachivache Animación e instituciones científicas como el INMA (Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón), la EEAD-CSIC (Estación Experimental de Aula Dei del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y Ciencia en Acción, certamen científico nacional que ha seleccionado uno de los proyectos para participar en la próxima edición nacional de este certamen que a su vez conecta con la fase europea de Science on Stage.

Además, se han otorgado otros premios como Mejor exposición en Lengua Extranjera, Creatividad, Acción por el clima, Premio STEAM y Mención especial Río Ebro para proyectos participantes desde otras Comunidades Autónomas.