Cerca de 200 fotógrafos participarán en el III Congreso 'Belchite Nocturno' para captar las estrellas en el Pueblo Viejo

El congreso tendrá lugar los días 10 y 11 de abril y abordará, como uno de sus ejes principales, el fotografiado de los eclipses solares y lunares de 2026 - SIMÓN ARANDA

BELCHITE (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Belchite acogerá los días 10 y 11 de abril la tercera edición del congreso profesional 'Belchite Nocturno', una cita especializada en astrofotografía que reunirá a cerca de 200 fotógrafos en el emblemático Pueblo Viejo.

El encuentro, coordinado desde sus inicios por el fotógrafo Mario Rubio, tiene como objetivo consolidar este enclave histórico como escenario de referencia para la fotografía nocturna, combinando patrimonio, paisaje y divulgación científica. Durante dos jornadas, profesionales y aficionados trabajarán en diferentes localizaciones del recinto guiados por expertos, en sesiones prácticas diseñadas para aprovechar las condiciones del entorno.

Uno de los ejes principales de esta edición será la preparación para los fenómenos astronómicos previstos en 2026 y visibles desde Aragón, especialmente los eclipses solares y lunares. Según ha explicado Rubio, "el programa incluirá ponencias especializadas con el fin de ofrecer consejos y claves para planificar, comprender y fotografiar estos fenómenos excepcionales", en un contexto que ha calificado como "uno de los períodos astronómicos más relevantes de las últimas décadas".

El congreso combinará talleres, charlas técnicas y sesiones prácticas en distintos puntos del Pueblo Viejo, donde los participantes podrán experimentar con diferentes encuadres y técnicas de iluminación nocturna. Además, el evento contará con la presencia de marcas de referencia del sector de la imagen y la tecnología, que instalarán espacios expositivos para mostrar equipos y herramientas vinculadas a la evolución de la fotografía actual.

El alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, ha señalado que "esta tercera edición consolida el congreso como una cita imprescindible para los amantes de la fotografía". Pérez ha destacado que, "aunque el evento reunirá presencialmente a casi 200 personas, el impacto promocional será mayor a través de las imágenes que se difundan posteriormente, lo que supone una apuesta por atraer visitantes que vivan una experiencia diferente e innovadora vinculada al turismo sostenible y a la puesta en valor del patrimonio".

El Pueblo Viejo de Belchite, declarado Bien de Interés Cultural, se ha convertido en los últimos años en un escenario habitual para actividades culturales y turísticas que buscan diversificar la oferta del municipio. En este caso, la fotografía nocturna y la observación astronómica se presentan como herramientas para reforzar su atractivo fuera de la temporada alta.

Las inscripciones y el programa completo de actividades del III Congreso 'Belchite Nocturno' están disponibles a través de la página web oficial del evento, que detalla las ponencias, talleres y sesiones prácticas previstas para el fin de semana del 10 y 11 de abril.