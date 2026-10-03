Cerca de 70 bebés de Fraga reciben la pañoleta para vivir sus primeras fiestas del Pilar - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

La Ciudad de Fraga ha vivido este sábado uno de los momentos más emotivos y participativos de los prolegómenos festivos con la entrega de la primera pañoleta a los nacidos entre el 13 de octubre de 2025 y el 12 de octubre de este año. En total, 67 bebés han participado en la actividad Mi Primer Pilar, superando la cifra del pasado 2025, cuando se impusieron un total de 57 pañuelos naranjas.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido este acto, que este año ha celebrado su tercera edición y que ya está totalmente asentado en la programación del Pórtico Festivo de las Fiestas del Pilar 2026.

Esta cita, a la que han asistido el alcalde, Ignacio Gramún; la concejal de Fiestas, Mapi Aquilué; el concejal de Transporte, Óscar Gracia; y la miembro de la junta de Peña Fragatina, Alma Montull, busca integrar a los más pequeños en el espíritu de las celebraciones en honor a la Virgen del Pilar.

Aquilué ha destacado la gran acogida que ha tenido la convocatoria y ha señalado que "ver el salón lleno de ilusión con más de 60 inscritos que reciben su primera pañoleta es una muestra evidente de cómo se vive el Pilar en Fraga desde los primeros años de vida de una persona".

Asimismo, ha subrayado que "este acto tan entrañable dentro del Pórtico Festivo es la mejor manera de iniciar las fiestas y de implicar a los más pequeños y a las nuevas generaciones en el sentimiento y el orgullo de nuestras fiestas patronales".