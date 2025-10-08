Cerca de 700 voluntarios de Zaragoza se vuelcan con las fiestas del Pilar

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 690 Voluntarios de Zaragoza se vuelcan estos días con su ciudad en plena celebración de las fiestas del Pilar. Durante estos días festivos, los voluntarios participan en diferentes actos colaborando con la organización y ayudando e informando a los ciudadanos y visitantes que llegan estos días a la capital aragonesa.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al consejero municipal de Participación, Alfonso Mendoza, ha querido agradecerles en persona esta labor desinteresada y altruista en un encuentro que ha mantenido con ellos en el la Terraza de Bodegas Almau, donde han disfrutado de un vermú con productos aragoneses.

Las fiestas del Pilar son días de mucho ajetreo para los voluntarios, que están presentes en los actos más multitudinarios. Han comenzado su labor el día del pregón, cuando 40 voluntarios han estado presentes en el pasacalles delimitando el recorrido, especialmente en aquellos tramos donde no había vallas.

Han participado también en otros actos, como en el Homenaje a las Heroínas de los Sitios; en las bandas de música de la cúpula de La Granja o en los espectáculos del anfiteatro de la Residencia Xior.

EN LA OFRENDA DE FLORES

Como todos los años, los voluntarios serán un apoyo importante para garantizar el buen funcionamiento de la ofrenda de flores, donde 170 miembros informarán y colaborarán con la organización recogiendo los ramos de los participantes para la confección del manto, con el objetivo de agilizar la fila.

Realizarán también una labor de información sobre los accesos y tiempo de espera, además de custodiar la bandera del país invitado que sale junto a la Cruz de Lorena desde la plaza Sas hasta los pies de la Virgen.

Y siguiendo la tradición, serán el último grupo que salga de Santa Engracia, cerrando una ofrenda de flores que este año batirá récord de participación.

Antes del 12 de octubre, celebrarán una ofrenda submarina en el Acuario de Zaragoza, este jueves, 9 de octubre, a las 12.00 horas. Por otro lado, los voluntarios están también en una de las novedades con más éxito entre los pequeños, el León Garganchón, que este año recorre los barrios de la ciudad, al igual que el Tragachicos.

En estos toboganes gigantes, los voluntarios ayudan a gestionar la fila e indican a los padres y madres el lugar de recogida de los niños, además de en el parque Río y Juego en el recinto de la Expo, en el Teatro y Circo del Parque Delicias y en el certamen de Jotas y Folclore de la fuente de Hispanidad.