ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio millón de personas ha visitado Mobility City desde su apertura, hace dos años y medio, participando en centenares de iniciativas en este espacio vanguardista e icónico.

Fundación Ibercaja inauguró en febrero del año 2023 Mobility City, con la presencia de Su Majestad el Rey, Felipe VI, y lo hacía, devolviendo a la ciudadanía el Puente Zaha Hadid, una de las obras más emblemáticas de la Expo 2008, diseñada por una de las personalidades más destacadas de la arquitectura a nivel mundial.

Entre los eventos, las dos últimas ediciones de los Premios Impulso organizados por Fundación Ibercaja, Anfac, Sernauto y Faconauto, donde han estado presentes el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

También, se acogió en 2024 la Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Moto, que reunió a más de 200 personas y 30 ponentes de 23 instituciones de alto nivel mundial y contó con la clausura institucional por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Junto con estos grandes eventos, este año, Mobility City estuvo también presente en el mes de enero en Madrid, en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, dentro del Pabellón de Aragón.

EXPOSICIONES

Junto con las diferentes jornadas, encuentros y conferencias desarrollados en Mobility City, se han organizado diferentes exposiciones: 'Los Superclase que cambiaron la especie', con una selección de modelos clásicos y deportivos que marcaron los principales hitos de la historia del automóvil; 'De la pista al asfalto', una fusión de la velocidad, el diseño de los automóviles y la historia de algunos de los vehículos más icónicos del mundo; 'La historia tras el mito', protagonizada por la elegancia de Rolls-Royce, y 'Pasión y leyenda, una selección única de los Ferrari más importantes de ayer y hoy', que podrá visitarse hasta finales del mes de septiembre.

La parte superior del Puente Zaha Hadid también ha sido el escenario para la exposición 'Marte. La conquista de un sueño', 'Mototech 2024', que reunió los últimos avances y desarrollos tecnológicos en el mercado de la moto o 'Metrópolis lunar. Miquel Navarro', una muestra en la que las urbes del artista valenciano se identifican metafóricamente con el cuerpo humano.

Actualmente, y hasta el próximo 31 de agosto, los visitantes podrán descubrir la muestra 'Eureka. Creaciones inverosímiles sobre ruedas', con 18 bicicletas originales e históricas de gran valor, procedentes de la colección de la Familia Riberaygua y del coleccionista aragonés Mario Moreno Cascajares.

Mobility City cuenta con una amplia red de socios y colaboradores refrentes del sector con el fin de crear sinergias y fortalecer el alcance del compromiso de todos los actores involucrados. Algunas de las organizaciones que han apostado en el último año por acompañar a Mobility City son Caser, Ayvens, Ibercaja Renting, Telefónica, Motorland, Ford España, Volvo Cars, Hyundai, Moeve, Zona Franca de Barcelona o el Club Europeo de Automovilistas.

Durante esta primera mitad del año, se han desarrollado relevantes eventos como el 'Aragón Data Center', 'Innovation Day' o el 'Spain Innovation Summit', impulsado junto a Zebra.

En los próximos meses, se llevará a cabo la Semana Europea de la Movilidad, a partir del 15 de septiembre o la quinta edición de los Premios Impulso el 10 de octubre, entre otras muchas iniciativas, como exposiciones, jornadas o encuentros empresariales.

LUGAR DE ENCUENTRO

En estos dos primeros años y medio, Mobility City ha demostrado ser un lugar de encuentro para diferentes entidades públicas y privadas para abordar temas relacionados con la movilidad, la automoción, la logística o el transporte, siempre con su objetivo de acercar a la ciudadanía todos estos conceptos y su importancia en la actualidad.

Todo ello en un espacio único, diseñado por la primera mujer ganadora del Pritzker de arquitectura. Fundación Ibercaja Fundación Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, dedicada a la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales para impulsar el desarrollo de las personas generando acciones para mejorar el territorio.

En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo.

Mobility City Mobility City es una iniciativa de Fundación Ibercaja apoyada por el Gobierno de Aragón que tiene como objetivo convertirse en la principal plataforma tecnológica, de demostración y de aprendizaje para el fomento de la movilidad sostenible, su desarrollo e innovación en España.

El puente de Zaha Hadid, que acogerá la sede de Mobility City, es el primer Museo Tecnológico de la Movilidad en el siglo XXI. Un lugar de referencia a nivel mundial para mostrar cómo serán las ciudades del futuro y el movimiento de las personas a través de ellas.

La iniciativa Mobility City comenzó a andar en junio de 2018, arropada por socios de distintos sectores relacionados con la movilidad, que incluyen empresas del automóvil, las telecomunicaciones, la energía o las infraestructuras, así como instituciones locales y estatales, institutos de investigación, asociaciones y universidades.