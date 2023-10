CERMI Aragón convoca su XII Concurso de Pintura y Escultura para promover la integración de personas con discapacidad

ZARAGOZA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Aragón ha convocado la duodécima edición del Concurso de Pintura y Escultura "Trazos de igualdad" con el objetivo de promover la participación sociocultural de las personas con discapacidad a través del arte, así como dar a conocer a la ciudadanía sus capacidades artísticas.

En cuanto a las bases de participación, podrán concurrir a este certamen todas las personas con discapacidad que lo deseen pertenecientes a centros educativos y entidades de personas con discapacidad de la comunidad autónoma de Aragón.

Las obras se enmarcarán en dos disciplinas --pintura y escultura-- y serán libres en su expresión artística, pero no se permitirá contenido sexual, discriminatorio o violento, para garantizar un ambiente respetuoso y seguro.

Cada artista podrá presentar sólo una pieza que ha de ser única y original. Asimismo, deberá estar firmada por el autor o la autora. En un sobre adjunto, y unido a la parte trasera de la obra, se deberán indicar los siguientes datos de la persona concursante: nombre, apellidos, DNI, edad, domicilio, código postal, teléfono, correo electrónico, disciplina --pintura o escultura--, técnica empleada, título de la obra, nombre de la entidad o centro la que pertenece y tipo de discapacidad de la persona que concursa.

Se deberá hacer entrega a CERMI Aragón de fotocopia del certificado de discapacidad. La omisión de los datos de identificación del autor supondrá la descalificación de la persona en el concurso.

CERMI Aragón organiza estos premios de pintura y escultura, en colaboración con el Gobierno de Aragón, el Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo y Fundación Ibercaja.

PINTURA Y ESCULTURA

Las obras que se presenten en pintura podrán ser realizadas en papel, lienzo o cualquier otro soporte y en unas medidas no inferiores a 24 x 19 centímetros y no superiores a 73 x 60 cm. No se admitirán aquellas que estén protegidas con cristal, metacrilato o con un material similar. Se aconseja enmarcarlas con un listón cuya anchura no supere los tres centímetros vistos de frente.

Respecto a las piezas escultóricas, éstas podrán ser elaboradas con cualquier tipo de material. Su dimensión no podrá superar el 100 x 100 centímetros. Para esculturas complejas y que precisen de un montaje especial, la persona concursante, la entidad o centro deberá consultar con CERMI Aragón cómo realizar su traslado. Asimismo, la entidad se reserva la posibilidad de rechazar la obra por dificultades de instalación o traslado.

PRESENTACIÓN

Los trabajos se presentarán de lunes a viernes, del 13 al 23 de noviembre de 2023, en la sede de CERMI Aragón, ubicada en el número 10 de la calle Concepción Sáiz de Otero en Zaragoza, en horario de 08.00 a 14.00 horas. También podrán remitirse a través de correo o mensajería a la misma dirección.

Los gastos de envío y devolución de las obras serán por cuenta de las personas concursantes, puesto que CERMI Aragón no se hace responsable de pérdidas, desperfectos, roturas, entre otros, sufridos por el envío de las obras o por los traslados de estas a las exposiciones de los trabajos que se realicen.

JURADO

El jurado está integrado por personas de reconocido prestigio en el ámbito del arte y la cultura a propuesta de CERMI Aragón. Los premios se establecen en seis categorías, en función de la discapacidad de las personas participantes: física y orgánica, auditiva, visual, intelectual, mental y parálisis cerebral.

Por cada categoría se seleccionará a una persona ganadora y a una finalista y la decisión del jurado será inapelable y no se podrá reclamar ante ninguna instancia. Por otro lado, los premios no podrán declararse desiertos.

El fallo del jurado se hará público antes del 1 de diciembre de 2023, y la entrega de premios se realizará a mediado de diciembre en Ibercaja ACTUR, en el número 1 de la calle Antón García Abril. La fecha todavía está pendiente de confirmarse.

EXPOSICIÓN

Las obras serán expuestas en el centro Ibercaja ACTUR de Zaragoza, durante el mes de diciembre del presente año. Además, éstas también se subirán a las redes sociales de la entidad '@TrazosIgualdad' y verse online.

CERMI Aragón no abonará ninguna cantidad económica por las exposiciones a los autores de las obras, ya que el objetivo que se persigue es el de difundir la obra creada por personas con discapacidad.

PREMIOS

La persona ganadora, si las condiciones sanitarias y económicas del momento lo permiten, realizará un viaje a Bruselas junto a un acompañante. No podrá renunciar al premio, ni tampoco canjearlo por otro distinto, ni por su importe en metálico.

Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de CERMI Aragón que se reserva todos los derechos sobre las mismas, incluidos los derechos de producción y difusión. Asimismo, la persona que quede finalista también tendrá un premio que todavía está pendiente de determinar.

DEVOLUCIÓN

Una vez clausurada la exposición las personas autoras de aquellas obras no premiadas podrán recogerlas en la fecha que se indique desde CERMI Aragón.

Una vez pasado el plazo de recogida de la obra presentada y no premiada, pasará a ser propiedad de CERMI-Aragón, la cual dispondrá de la obra no recogida y podrá donarla a asociaciones, entidades o instituciones públicas o privadas o disponer de ella de la forma en que crea conveniente.

PLATAFORMA DE LA DISCAPACIDAD

CERMI Aragón es la plataforma de representación, defensa y acción de personas discapacitadas en Aragón y aglutina las entidades que trabajan en este campo. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.

La entidad es miembro del CERMI a nivel estatal, formado por más de 7.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los más de cuatro millones de personas con discapacidad que viven en España.

Forman parte del CERMI-Aragón la práctica totalidad de organizaciones que agrupan a las entidades que atienden los distintos tipos de discapacidad --física, orgánica, intelectual, sensorial y mental--.