Cerrados el túnel de Bielsa y el paso del Portalet por nieve y riesgo de avalanchas

Estado de la A-136 en Sallent de Gállego este sábado 10 de enerto según informan las cámaras de la DGT. - DGT

BIELSA (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

El túnel de Bielsa y el paso del Portalet han quedado cerrados a la circulación este sábado ante el riesgo de avalanchas, según ha informado el 112 Aragón. El paso de la borrasca Goretti por la Península está dejando precipitaciones generosas en forma de nieve en el norte de la provincia de Huesca, en alerta de nivel naranja --riesgo importante--, lo que condiciona la circulación por más de una decena de carreteras y hace obnligatorio el uso de cadenas.

Desde el Gobierno de Aragón se estima que el cierre del túnel puede prolongarse hasta el lunes por las acumulaciones del manto nivoso que se están registrando en el lado francés.

En cuanto al viento, las tres provincias amarillas están bajo aviso amarillo debido a las probables rachas muy fuertes de componente oeste en Pirineos, Ibérica meridional, bajo Ebro, litorales y prelitorales del sureste de Cataluña y Baleares.