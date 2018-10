CHA aboga por hacer pedagogía sobre financiación autonómica porque "es falso" que el actual modelo perjudique a Cataluña

Actualizado 22/09/2012 19:50:11 CET

Soro estima que es una "vuelta a los años 50" el Proyecto de Ley para la mejora de la Calidad Educativa

ZARAGOZA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, ha abogado por hacer pedagogía sobre el actual sistema de financiación autonómica al aseverar que "es falso" que el actual sistema perjudique a Cataluña.

"Hay que romper clichés porque la gente cree que perjudica a Cataluña" ha señalado Soro para recordar que el actual sistema al estar basado en el número de habitantes para hacer la distribución de recursos "a quien perjudica es a Aragón" puesto que es una Comunidad autónoma muy extensa, pero con una población que no supera los 1.200.000 habitantes.

En declaraciones a Europa Press tras la reunión del Comité Nazional de CHA, Soro ha expresado su inquietud porque "desde Madrid se diga que se va a abordar la modificación del sistema de financiación autonómica porque nos tememos que se favorezca a autonomías muy pobladas, como Cataluña o Andalucía".

Además, ha recordado que este asunto se abordaría en la Conferencia de Presidentes a la que asistiría la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, "quien ya ha demostrado que no le interesa Aragón, no se lo cree y está por obligación. No es una política es una gestora", ha sentenciado Soro.

El también presidente del grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón ha detallado que el Estatuto de Autonomía de Aragón, desde 1996 y su posterior modificación de 2007 recoge un artículo en el que se incorpora la posibilidad de establecer un acuerdo bilateral sobre financiación entre la Comunidad Autónoma y el Estado. Acuerdo que no consta en el Estatuto de Cataluña, ha puntualizado

"Nunca se ha cumplido y exigimos que se tenga en cuenta esta corresponsabilidad fiscal" para aseverar que "si se consigue que se lo crea el Gobierno no tendríamos problemas de financiación".

En este sentido, ha señalado que el PIB de Aragón es "superior" al de la media nacional y "Aragón contribuye a la solidaridad, que está muy bien, pero tampoco tenemos que ser los paganos".

"VUELTA A LOS 50"

Por otro lado, Soro ha calificado de "vuelta a los años 50" el Proyecto de Ley (LOMCE) para la mejora de la Calidad Educativa, que este viernes se ha aprobado por el Consejo de Ministros y que ha dado el conocer el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

Soro también ha apreciado que "es un paso más en la involución autonómica" al criticar que recorta derechos al pueblo aragonés y "apuesta por un modelo de menos participación de las Comunidades Autónomas porque no quieren reconocer que hay pluralismo".

Para Soro se trata de un retroceso porque el Ministerio de Educación decidirá en un diez por ciento más de lo "poco que ahora deciden las autonomías" y además "es claramente favorecedor de un modelo de educación propio de un partido político".

El modelo de reválida o la segregación por sexos del alumnado en los centros educativos son aspecto que Soro ha criticado duramente porque "no se hace por criterios de mayor rendimiento académico, sino porque es una opción ideológica y religiosa y para contentar a los sectores más carcas de la sociedad".

Además ha arremetido contra las constantes reformas educativas en España porque "no puede ser que se cambie el modelo normativo continuamente porque transmite sensación de inestabilidad y es lo peor que le puede pasar a un país y en un ámbito tan fundamental como la educación aún más".