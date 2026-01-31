CHA asegura que "el trasvasismo de Vox "pone en riesgo las palancas de desarrollo de varias comarcas turolenses"

TERUEL 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Chunta Aragonesista (CHA) por Teruel, Javier Carbó, ha indicado que decir que "evidentemente, el agua sobra", tal y como afirma el Alejandro Nolasco, demuestra el profundo desconocimiento de la realidad aragonesa que exhibe sin complejos Vox y está poniendo en riesgo las principales palancas de desarrollo económico que se atisban, aún en fase inicial, en varias comarcas turolenses".

Por eso CHA insta al candidado de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, "a dejar de despistarse y despistar a la ciudadanía, y reconocer que el proyecto político que encabeza en estas elecciones autonómicas no trabaja por Aragón, sino por intereses ajenos y contrarios a los de los aragoneses y aragonesas". Carbó ha apuntado que "si no, es incomprensible su defensa del trasvase de agua de la cuenca del Ebro".

Ha añadido que "el desconocimiento y la profunda insensibilidad de Nolasco con el territorio aragonés y turolense le impiden siquiera ser consciente de que al agua aquí es, sobre todo, un bien escaso y en conflicto. Y su ignorancia, directamente, pone sobre aviso a los promotores de todos los proyectos de desarrollo de nuestras comarcas". Empezando por las inversiones en marcha en el entorno de las principales áreas industriales de Teruel, alrededor del aeropuerto, y de Alcañiz, en la zona de Las Horcas.

"El señor Nolasco ya estuvo gobernando en la DGA, y hasta que se aburrió o se dio cuenta de su torpeza imaginamos que pudo ver la importancia de la gestión hídrica en los planeamientos urbanísticos y de actividad económica". Pero es que el agua es fuente de conflicto directo para las inversiones ligadas a la Transición Justa. "Aún no se sabe qué va a pasar con la reserva de agua de la antigua central térmica de Endesa en Andorra", ha mencionado Carbó.

Ese volumen es un elemento fundamental para el Nudo Mudéjar y para los proyectos industriales y agroalimentarios de toda la zona. Máxime cuando regantes y promotores industriales tienen pleitos en marcha respecto al agua que unos y otros podrán disponer, a la espera la fábrica de hidrógeno verde de Catalina, incluso el futurible centro de datos que el Gobierno de Aragón ha anunciado en la localidad de La Puebla de Híjar, han argumentado desde Chunta.

"También el agua que, según Nolasco sobra, está detrás de las dificultades que vienen teniendo todas y cada una de las ampliaciones de los regadíos que a duras penas salen adelante en las comarcas turolenses, y que apenas a través del modelo de regadío social pueden tener luz verde".

Carbó ha declarado que "el Bajo Aragón está a la espera de duplicar su superficie regable entre Calanda y Alcañiz, en una tramitación lenta y costosa para los agricultores a los que se supone que Vox dice defender", y ha instado a Nolasco a preguntarse si efectivamente hay agua para repartirla fuera o si han tenido que someterse a restricciones recientes de riego por situaciones reiteradas de sequía.

CHA ha apostillado que el recurso hidráulico forma también parte de todos los recursos medioambientales y de territorio que deben defenderse frente a la ultraexplotación y el aprovechamiento especulativo, como las fuentes de energía renovable, o las materias primas minerales.

"Casa mal el trasvasismo de Vox con su teórica defensa de los paisajes aragoneses. Pero sorprende poco porque sabemos, y cada vez está más claro, que sus intereses y sus prioridades están fuera de nuestras comarcas", ha finalizado Javier Carbó.