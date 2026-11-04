CHA cree que los Presupuestos de PP y Vox consolidan un modelo de privatización y beneficios para quienes más tienen

Archivo - La secretaria general de CHA y diputada autonómica, Verónica Villagrasa. - CHA. - Archivo

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) considera que los Presupuestos de Aragón para 2027 llegan "después de tres años de incapacidad del Gobierno de Azcón para presentar unas cuentas en tiempo y forma". Para CHA, el presupuesto anunciado por PP y Vox vuelve a evidenciar sus prioridades: una política fiscal que beneficia especialmente a quienes más tienen, una apuesta por la privatización y un modelo de crecimiento que relega la cohesión territorial y los derechos sociales.

"Estamos ante un Gobierno que confunde la política presupuestaria con una operación de propaganda. Lo importante es garantizar que los recursos públicos se traduzcan en mejores servicios, más igualdad y oportunidades para el conjunto de Aragón. Estas cuentas, a falta de un análisis en mayor profundidad, mantienen un modelo que beneficia a los sectores con mayor capacidad económica mientras debilita la capacidad de respuesta de lo público", ha señalado la portavoz adjunta de CHA y portavoz en la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública, Verónica Villagrasa.

Ha criticado que las nuevas rebajas fiscales y la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones profundizan en un modelo regresivo que beneficia especialmente a los patrimonios más elevados y resta capacidad a las administraciones para financiar los servicios públicos y, en cuanto al empleo público y Administración "es imprescindible reforzar las plantillas, estabilizar el empleo y recuperar capacidad de gestión directa, frente a la externalización de servicios y la pérdida de recursos de la Administración pública aragonesa".

En relación con las deducciones fiscales por nacimiento o adopción, CHA considera que no se puede confundir una política de apoyo a las familias con una serie de incentivos fiscales que, por sí solos, difícilmente van a modificar las decisiones de tener hijos o adoptar. "Las personas no van a tener más hijos ni van a optar por la adopción porque se les aplique una deducción en el IRPF. El verdadero apoyo a las familias requiere políticas públicas sostenidas que faciliten la conciliación y garanticen servicios públicos de calidad".

Por otra parte, el incremento de las inversiones que presenta el Gobierno de Aragón no puede valorarse al margen de su origen y de sus consecuencias. "Tenemos más ingresos porque están reventando el territorio con una presión cada vez mayor por la implantación de grandes proyectos energéticos e industriales. No es razonable presentar ese incremento de recursos como un éxito económico sin evaluar también sus costes territoriales, ambientales y sociales".

En Justicia y Cultura, Chunta reclama plantillas y medios suficientes para una atención judicial de calidad, la protección del patrimonio y el apoyo al tejido cultural y a las lenguas propias de Aragón, sin relegar la memoria democrática.

El Grupo Parlamentario de CHA ha indicado que el Gobierno "sigue apostando por las externalizaciones y la privatización en lugar de reforzar la gestión pública, mejorar la atención primaria, reducir las listas de espera y garantizar plantillas suficientes en todos los centros sanitarios".

En cuanto a Educación, Ciencia y Universidades, ha exigido que la escuela pública sea la verdadera prioridad, con mejores infraestructuras, menos ratios, más recursos para la atención a la diversidad y garantías de igualdad de oportunidades en el medio rural, frente al favorecimiento de la enseñanza concertada.

En el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, CHA reclama recursos y personal suficientes en las residencias y en la protección de menores, así como financiación para la igualdad, la atención a las víctimas de violencia machista y la defensa de los derechos LGTBI, sin discriminaciones por origen.

CHA ha apuntado que el Gobierno de Aragón continúa sin afrontar la emergencia habitacional con la ambición necesaria y reclama un parque público de vivienda, alquileres asequibles y medidas efectivas para facilitar el acceso a una vivienda digna. Igualmente, ha estimado que las inversiones públicas deben responder a las necesidades del conjunto del territorio, con especial atención al mantenimiento de las carreteras, el transporte público y las comunicaciones de las zonas rurales, frente a la concentración de recursos en grandes proyectos.

Ha pedido una política económica que priorice el empleo estable y de calidad, la industria arraigada en Aragón, las pequeñas y medianas empresas y el comercio local, "frente a un modelo que concentra beneficios en multinacionales y deja en segundo plano el tejido productivo propio".

Las cuentas públicas deberían defender mejor las explotaciones familiares del sector primario y profesionales "frente a la llegada de fondos de inversión y proyectos energéticos y tecnológicos", así como garantizar precios justos y rentas dignas para hacer atractivo el relevo generacional, y fortalecer la agroindustria vinculada al territorio.

En Medio Ambiente y Turismo, CHA quiere una política ambiental comprometida con la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la prevención de incendios forestales, frente a un Gobierno que antepone determinados intereses empresariales a la protección del territorio y sus recursos naturales.

Villagrasa ha manifestado que "Aragón necesita unos presupuestos que estén a la altura de sus problemas y de sus posibilidades. Queremos unas cuentas que fortalezcan lo público, redistribuyan la riqueza, garanticen servicios de calidad vivas donde vivas y permitan que el desarrollo económico llegue al conjunto del territorio".

La diputada ha concluido diciendo que "la ciudadanía aragonesa merece un Gobierno que utilice los presupuestos para mejorar su vida cotidiana y no para seguir favoreciendo a quienes más tienen".