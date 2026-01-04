CHA critica la incapacidad para gestionar el centro de menores de Juslibol (Zaragoza) tras quedar desierta la licitación

Archivo - La diputada de CHA en las Cortes de Aragón Isabel Lasobras. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha criticado la "falta de previsión y de gestión" y la "incapacidad" del Gobierno de Aragón tras conocerse que ninguna empresa o entidad ha presentado oferta para hacerse cargo del Centro de Internamiento de Menores por Medida Judicial del barrio rural zaragozano de Juslibol, lo que obligará al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) a prorrogar el contrato actual y volver a licitarlo en 2026.

Según Lasobras, el hecho de que el concurso haya quedado desierto "no es una casualidad, sino la consecuencia directa de un modelo fallido y de la falta de compromiso real con los servicios sociales".

Lasobras ha advertido de que esta situación genera "una grave inseguridad" tanto para los menores como para todos los sectores profesionales que trabajan en el centro y ha subrayado que "la atención a menores con medidas judiciales no puede depender de prórrogas improvisadas ni de licitaciones que nadie quiere asumir". A su juicio, el Ejecutivo de Azcón "lleva años sin afrontar los problemas estructurales del centro ni dotarlo de los recursos necesarios".

La dirigente aragonesista ha reclamado al Ejecutivo autonómico que asuma responsabilidades y adopte soluciones de fondo, revisando las condiciones del contrato y reforzando el papel del IASS para garantizar una gestión estable y de calidad.

"Los menores no pueden ser los perjudicados por la mala planificación y la dejadez política", ha afirmado, sin olvidar que el objetivo final tenga que ser la recuperación del servicio desde la propia administración pública aragonesa, dotándolo con el personal y los recursos suficientes.

Ha avanzado que CHA seguirá de cerca la nueva licitación y exigirá transparencia y explicaciones al Gobierno de Aragón para asegurar que el centro de Juslibol cuente con una gestión adecuada y que se respeten los derechos de los menores atendidos.