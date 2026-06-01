CHA defenderá una iniciativa para que los patios escolares sean más inclusivos y adaptados a los desafíos climáticos

La portavoz de CHA, Isabel Lasobras. - CHUNTA ARAGONESISTA

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) defenderá en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes de Aragón, una iniciativa para impulsar la transformación de los patios escolares de los centros educativos públicos aragoneses y convertirlos en espacios activos, saludables, inclusivos y adaptados a los desafíos climáticos actuales.

La portavoz adjunta de CHA y portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, Isabel Lasobras, ha anunciado este lunes esta proposición no de ley y ha advertido de que la situación que vive el alumnado en muchos centros educativos aragoneses "es cada vez más preocupante y ya no admite más excusas ni más retrasos por parte del Gobierno de Aragón".

Ha expuesto que "durante estas semanas estamos viendo cómo miles de niños y niñas tienen que soportar temperaturas insoportables en los centros educativos. Las aulas se han convertido en auténticos hornos y los patios, en demasiados casos, son auténticos infiernos de cemento y asfalto, sin sombras suficientes, sin arbolado y sin espacios adecuados para protegerse del calor".

La diputada de CHA ha criticado que, mientras docentes denuncian temperaturas elevadas en las aulas y muchas familias recurren a ventiladores de mano o pulverizadores de agua para aliviar el calor, el Gobierno de Aragón sigue sin poner en marcha una estrategia integral para adaptar los centros educativos a los episodios de calor extremo.

La iniciativa plantea la elaboración de un Plan Integral de Patios Activos y Saludables de Aragón, que incluya un diagnóstico de la situación de los centros educativos, financiación específica para actuaciones de mejora y mantenimiento, creación de nuevas zonas de sombra, incorporación de arbolado, ampliación de espacios para la actividad física y la convivencia, así como la participación activa de toda la comunidad educativa en el diseño de estos espacios.

Lasobras ha destacado además la necesidad de que estos patios sean plenamente inclusivos. "La inclusión no puede quedarse dentro del aula. También debe estar presente en los espacios de juego, convivencia y socialización. Necesitamos patios accesibles, diversos y adaptados para que ningún niño o niña quede excluido por razón de discapacidad, diversidad funcional o necesidades específicas de apoyo educativo".

Para CHA, los patios escolares son mucho más que espacios de recreo. "Son lugares fundamentales para el desarrollo físico, social y emocional del alumnado, donde se fomentan hábitos de vida saludable, la convivencia, la igualdad y la autonomía personal", ha explicado.

La portavoz aragonesista ha resumido la propuesta: "Pedimos más sombras y menos cemento; más árboles y menos asfalto; más espacios de convivencia y menos superficies hostiles. Y también patios más inclusivos, donde todos los niños y niñas puedan disfrutar en igualdad de condiciones".

Por último, Isabel Lasobras ha reclamado al Ejecutivo de Azcón que pase de las palabras a los hechos. "Si la consejera afirma que el alumnado está en el centro de las políticas educativas, ha llegado el momento de demostrarlo con actuaciones, plazos e inversiones concretas".