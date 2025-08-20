CHA exige en el Congreso que la reparación del puente de la N-232 en Azaila (Teruel) sea "prioritaria"

AZAILA (TERUEL), 20 (EUROPA PRESS)

CHA ha anunciado la presentación de iniciativas en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno de España que las actuaciones para reparar el puente de la N-232 en Azaila (Teruel) sean "prioritarias" para poder restablecer el tráfico con normalidad tras los graves daños ocasionados por el tren de tormentas del pasado 13 de junio.

El secretario territorial de CHA en las Comarcas Turolenses, Javier Carbó, ha recordado que "esta infraestructura es vital para las comunicaciones en el Bajo Martín y el Bajo Aragón", después de que el desbordamiento del río Aguasvivas dañara el quitamiedos y obligara a restringir el paso para evitar riesgos sobre la estructura.

La pregunta registrada en la Cámara Baja por el diputado aragonesista Jorge Pueyo, adscrito al Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, solicita al Ejecutivo que detalle cuándo finalizarán los trabajos de evaluación de daños, cuándo se acometerán las reparaciones necesarias y cuándo se restablecerá el tráfico normal en los dos carriles del puente.

"Cada fin de semana, cientos de vecinos y viajeros sufren largas retenciones por este corte, que se agravan porque la A-222 sigue cerrada entre Belchite y Lécera. Es un problema que afecta a la economía, al turismo y a la vida diaria de la gente", ha subrayado Carbó.

Desde CHA, han reclamado que el Ministerio actúe con la" máxima celeridad" para devolver la normalidad a esta vía, que absorbe gran parte del tráfico de la zona y conecta Teruel con Zaragoza y el Mediterráneo.