CHA exige medidas urgentes ante las demoras de más de seis meses en consultas externas de Aragón

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista planteará diferentes iniciativas en las Cortes de Aragón para exigir soluciones ante la demora de más de seis meses que presentan las listas de espera para una primera cita con el especialista de varias áreas sanitarias como Otorrinolaringología --252 días de media--, Cirugía Ortopédica y Traumatología --233 días--, Oftalmología --190 días-- y Dermatología --184 días--. Una situación que, según advierten los aragonesistas, se agrava en hospitales comarcales, donde los tiempos de espera resultan todavía más elevados.

La secretaria general de CHA y portavoz CHA en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, llevará al Parlamento diferentes iniciativas para reclamar un plan de choque contra las listas de espera, con medidas que incluyan una mejor planificación de recursos, la dotación de más profesionales en especialidades con mayor presión asistencial y la puesta en marcha de mecanismos de refuerzo en hospitales comarcales.

"No podemos aceptar que miles de aragoneses y aragonesas tengan que esperar más de medio año para acceder a una primera consulta con el especialista. Estas demoras no solo generan incertidumbre sino que también retrasan diagnósticos y tratamientos con consecuencias para la salud de las personas", ha asegurado.

"El Gobierno de Aragón tiene la obligación de garantizar el acceso a la sanidad pública en condiciones de igualdad, se viva donde se viva y sin que la espera se convierta en un obstáculo insalvable. Los tiempos actuales son inaceptables y requieren decisiones políticas firmes", ha añadido la portavoz de CHA.

Los aragonesistas recuerdan que la Sanidad pública es un derecho básico y que su deterioro repercute especialmente en las personas más vulnerables, por lo que reclama un compromiso presupuestario estable que permita reducir las listas de espera de forma estructural y no solo con medidas puntuales.