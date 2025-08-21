CHA exige un plan de mejoras urgentes para el Hospital de Barbastro

BARBASTRO (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

CHA ha vuelto a alertar de la situación "crítica" que atraviesa el Hospital de Barbastro y ha exigido al Gobierno de Aragón que actúe con diligencia y adopte un plan de mejoras urgentes para garantizar una atención sanitaria pública de calidad.

"No podemos aceptar que un hospital de referencia para más de 100.000 personas sufra una sobrecarga asistencial, demoras insoportables y una plantilla inestable", ha lamentado la secretaria territorial de CHA en el Alto Aragón, Verónica Villagrasa, quien ha asegurado que "el abandono institucional y la externalización encubierta amenazan nuestra sanidad pública".

La formación aragonesista se ha referido a la sugerencia enviada por la Justicia de Aragón al Departamento de Sanidad del Gobierno autonómico para que continúe con el seguimiento asistencial del centro e impulse la cobertura de plazas vacantes y la reducción de las listas de espera.

Según CHA, este centro hospitalario, "esencial" para comarcas oscenses como La Litera, Somontano, Cinca Medio, Bajo Cinca y Ribagorza, presenta "síntomas estructurales graves", como listas de espera que alcanzan los 500 días en algunas especialidades, "dimisiones en masa" del personal sanitario o episodios de atención en pasillos.

Por ello, la secretaria general de la formación y portavoz en la Comisión de Sanidad de las Cortes autonómicas, Isabel Lasobras, ha anunciado que presentará nuevas iniciativas legislativas para abordar esta "crisis estructural".

Entre ellas, ha citado la exigencia de respuestas detalladas sobre el "abandono" del hospital, la falta de estabilidad en la plantilla o las medidas previstas para revertir el "colapso" en Otorrinolaringología, Traumatología, Reumatología o Urología.

A ello han sumado "demandas explícitas de intervención para garantizar el refuerzo del personal sanitario, la estabilidad en los equipos directivos y el mantenimiento de la atención pública sin precarización".

"La Justicia de Aragón ha dejado claro que hay que actuar. Exigimos que se cubran inmediatamente las vacante y se reduzcan las demoras. La sanidad pública no puede esperar más", ha afirmado Verónica Villagrasa, ante las consecuencias sobre la vida y la salud de este problema entre los pacientes altoaragoneses.