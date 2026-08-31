CHA fija como prioridades la defensa del territorio frente a incendios y centros de datos, y de la escuela pública

Consello Nazional de CHA. - CHA

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

CHA ha fijado este lunes, en la primera reunión de su Consello Nazional del curso político, sus prioridades para este nuevo periodo, que pasan por la defensa del territorio frente a los incendios y los centros de datos, así como por la protección de la escuela pública ante el avance de la concertada.

La agenda política, además, estará claramente condicionada por los próximos comicios generales y municipales, en un ciclo electoral que CHA encara con el objetivo de consolidar su espacio y ofrecer "una alternativa aragonesista de izquierdas centrada en el territorio".

La número dos de la formación aragonesista, Verónica Villagrasa, ha destacado la necesidad de dar respuestas definitivas a los problemas estructurales que sufre Aragón, exigiendo valentía política frente a la inacción del Gobierno de Aragón.

En relación a la oleada de incendios forestales, CHA ha exigido que se atienda de forma inmediata las demandas de los manifestantes de Jaca y de los ayuntamientos afectados por el fuego en las Peñas de Riglos.

Asimismo, ha reclamado la dotación urgente de un plan extraordinario de ayudas económicas destinado a recuperar el tejido productivo de todas las zonas damnificadas en Aragón: "La sostenibilidad y el apoyo a las economías locales deben ser prioritarios para evitar el abandono de los municipios rurales tras estas catástrofes".

Respecto al despliegue de los macrocomplejos tecnológicos, CHA denuncia que el Gobierno de Jorge Azcón está demostrando que su único interés real es "vender el suelo, el agua y la electricidad de Aragón al mejor postor".

En su opinión, esta entrega de recursos estratégicos se está realizando "a cambio de nada", ya que estas instalaciones no conllevan la creación de empleo neto ni puestos de trabajo significativos para Aragón: "El modelo actual se limita a expoliar los bienes naturales del territorio sin generar un retorno socioeconómico justo para Aragón".

"NULO COMPROMISO" CON LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Finalmente, el inicio del curso escolar evidencia el "nulo compromiso" del Ejecutivo autonómica con el sistema educativo aragonés, donde las deficiencias denunciadas por la escuela pública siguen sin recibir solución.

Así, CHA ha lamentado que el horizonte educativo esté volcado hacia la concertación del bachillerato, debilitando la enseñanza pública en beneficio de la privada, mientras la falta de inversiones y de personal en los centros públicos cronifican unos problemas que el Gobierno "prefiere ignorar en lugar de resolver".

Villagrasa ha subrayado que "la reiteración demuestra que no estamos ante un error puntual, sino ante una forma de ejercer una responsabilidad pública que degrada las instituciones y la propia política".