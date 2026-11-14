CHA-Frente Amplio Aragón explica en Barbastro (Huesca) el objetivo de asegurar una mayoría progresista

El cabeza de lista al Congreso de los Diputados de CHA-Frente Amplio Aragón por el Alto Aragón, Luis Parra, junto la número 2, Pilar Garcés, en el mercado de frutas y verduras de Barbastro (Huesca) - CHA-FRENTE AMPLIO ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista al Congreso de los Diputados de CHA-Frente Amplio Aragón por el Alto Aragón, Luis Parra, junto la número 2, Pilar Garcés, han visitado el mercado de frutas y verduras de Barbastro donde han expuesto los objetivos principales de su propuesta electoral con la finalidad principal de llevar la voz de Aragón a Madrid y asegurar una mayoría progresista.

"Estamos en los primeros días de una campaña electoral muy ilusionante con el objetivo de llevar la voz de Aragón a Madrid", ha abundado Luis Parra.

Pilar Garcés ha explicado que CHA-Frente Amplio Aragón es el voto "útil" para defender el territorio y el derecho a una vivienda digna, para reclamar las infraestructuras que necesita Aragón, para defender los servicios públicos, los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB. "En definitiva, para conseguir un Aragón donde poder vivir", ha resumido.

La candidata ha pedido que todo el mundo ejerza "un voto como una casa, el lema central de la campaña, como ha demostrado la calle, exigiendo el derecho a una vivienda. Pero también que los ricos paguen como deben, con justicia social".

Parra ha insistido en la importancia del "voto útil para seguir avanzando en derechos para transformar la sociedad y cuidar el planeta. Votos útiles para seguir avanzando en cuidados, en derechos laborales, en derechos sociales que solo garantizan las fuerzas políticas que llevan al parlamento leyes que transforman la sociedad".