ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

CHA-Frente Amplio Aragón ha presentado este jueves en Zaragoza un paquete de medidas para garantizar el derecho a cuidar y recibir cuidados, entre las que figuran una prestación universal de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años, la ampliación de los permisos por nacimiento y el incremento de los recursos destinados a la atención a la dependencia. La coalición defiende que los cuidados deben constituir una responsabilidad colectiva y contar con mayor respaldo de las administraciones públicas.

La cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, y la integrante de la candidatura Elena García han expuesto las propuestas en un acto en el que han participado representantes de las formaciones políticas que integran la coalición.

Rodríguez ha sostenido que "cuidar de un hijo o una hija, acompañar a un familiar dependiente o estar junto a nuestros seres queridos no puede suponer renunciar al trabajo, al salario o al tiempo necesario para hacerlo".

En este sentido, ha reivindicado que los cuidados "no son un asunto privado, son una responsabilidad colectiva" y ha reclamado situar estas políticas en el centro de la acción pública.

La candidata ha señalado que las medidas presentadas persiguen construir un Aragón en el que las familias puedan atender a sus seres queridos sin que ello suponga dificultades económicas. "Ninguna familia tiene que elegir entre cuidar a sus seres queridos o pagar las facturas a final de mes", ha resumido.

UNA PRESTACIÓN UNIVERSAL Y MÁS PERMISOS LABORALES

Por su parte, Elena García ha detallado las principales medidas concretas de la propuesta. La primera consiste en crear una prestación universal de 200 euros al mes por cada hijo o hija menor de 18 años, con independencia de los ingresos o de la situación laboral de los progenitores. Según ha explicado, la iniciativa pretende contribuir a combatir la pobreza infantil y apoyar económicamente la crianza.

En el ámbito laboral, CHA-Frente Amplio Aragón plantea ampliar los permisos por nacimiento hasta las 20 semanas intransferibles por progenitor, mientras que en las familias monoparentales alcanzarían las 40 semanas. La candidatura propone a su vez extender hasta diez días el permiso por fallecimiento de un familiar.

García ha defendido que estas medidas permitan disponer de más tiempo para atender a los seres queridos "sin que se vea reducida la nómina a final de mes y sin poner en riesgo nuestro trabajo". En su intervención, ha insistido en que las responsabilidades de cuidado no deberían traducirse en una pérdida de ingresos o de derechos laborales.

DUPLICAR LOS RECURSOS PARA LA DEPENDENCIA

En materia de atención a la dependencia, la coalición propone duplicar la inversión pública hasta alcanzar el 1,7 por ciento del producto interior bruto (PIB), así como duplicar las horas de ayuda a domicilio, incluidos los fines de semana.

La candidatura considera que el refuerzo de estos servicios es necesario para garantizar una atención de calidad en todas las etapas de la vida y evitar que el cuidado recaiga exclusivamente sobre las familias. En este sentido, García ha reivindicado que esta labor sea "reconocida, protegida y compartida".

La integrante de la candidatura ha concluido que la propuesta de la coalición se basa en disponer de "más tiempo, más derechos y más recursos públicos", con el objetivo de que cuidar no sea "un privilegio ni una carga individual, sino un derecho garantizado en todas las etapas de la vida".