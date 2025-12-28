CHA inicia la elaboración de su programa electoral para ofrecer "una alternativa real de gobierno" en Aragón

Jorge Pueyo, Isabel Lasobras, de espaldas, y otros integrantes de CHA este pasado viernes en la sede de la formación aragonesista. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

CHA inicia ya el proceso de preparación de su próximo programa electoral con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía aragonesa una "alternativa real de gobierno" en Aragón frente a las "nefastas" políticas del Partido Popular.

La organización ha puesto en marcha sus grupos de trabajo y roldes para comenzar la redacción de las propuestas que conformarán el programa electoral.

Este proceso se está desarrollando de manera participativa y con la implicación de militancia, cargos públicos y personas expertas en las distintas áreas, así como con asociaciones y colectivos de todo Aragón que durante esta legislatura han ido aportando sus reivindicaciones.

El programa de CHA tendrá como ejes fundamentales la defensa firme del autogobierno de Aragón y la mejora del sistema de financiación autonómica, entendida como una herramienta imprescindible para garantizar unas políticas públicas dignas y de calidad en ámbitos esenciales como los servicios sociales, la educación y la sanidad.

Asimismo, CHA apostará por nuevas políticas para favorecer el acceso a la vivienda en Aragón. El programa incorporará también medidas para afrontar la creciente brecha social y territorial, con una apuesta decidida por un medio rural que apoye a quienes han decidido quedarse a vivir en el territorio.

Así, se incluirán medidas concretas para la puesta en marcha de los planes impulsados por el anterior gobierno, con CHA al frente de estas políticas, que garanticen el derecho a la movilidad en todo Aragón como la mejora de las carreteras y del transporte público, con la reapertura del Canfranc como objetivo básico.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Otro de los pilares será la respuesta política a las consecuencias del cambio climático en Aragón, con propuestas valientes de transición ecológica y protección del territorio, planificando el modelo energético y de centro de datos, para evitar la especulación y el ataque al medio natural, así como el apoyo decidido a la creación cultural aragonesa como elemento clave de cohesión social e identidad colectiva.

Finalmente, CHA reafirma su compromiso con la construcción de un país pleno de derechos y libertades, con políticas sociales, feministas y de defensa de las mujeres , así como del colectivo LGTBI, avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva para todas las personas , independientemente del lugar en donde vivan en Aragón.

Además, se recogerán propuestas para apoyar el tejido productivo aragonés, clave para el reequilibrio territorial y la creación de empleo, garantizando medidas para evitar la siniestrabilidad laboral que ha sido una lacra en este periodo. Con todo este trabajo programático, CHA inicia una nueva etapa política con la voluntad clara de gobernar Aragón desde el aragonesismo, la justicia social y la defensa del territorio.