CHA pide el cese de una directora general que vinculó la regularización de migrantes con el incendio de Riglos (Huesca)

Archivo - El presidente de CHA, Jorge Pueyo, posa tras una entrevista con Europa Press. - RAMON COMET - Archivo

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha reclamado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que cese "de inmediato" a la directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, por unas declaraciones en las que vinculaba la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno de España con el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

"El 'cambio climático' del terrible incendio de las Peñas de Riglos (Huesca) ya está en prisión provisional sin fianza. Estas son las consecuencias de la regularización masiva sanchista a la que, este delincuente, se acogió", publicó Herrarte en 'X' --antes 'Twitter'--, a pesar de que el presunto autor del incendio, de nacionalidad colombiana y en prisión provisional, no se acogió a esta regularización ya que llegó a España en julio, ya finalizado el proceso.

Pueyo ha considerado que las declaraciones de la directora general, cargadas de "bulos y falsedades", son "absolutamente impropias de un cargo público" y que "vuelve a cruzar una línea que una persona con responsabilidades públicas nunca debe cruzar".

"No es aceptable utilizar una tragedia como el incendio de Las Peñas de Riglos para lanzar mensajes falsos y tratar de vincular un delito con una supuesta regularización que, además, en este caso ni siquiera se produce", ha señalado el líder de CHA.

La formación aragonesista ha subrayado que el propio auto judicial sitúa la entrada del ciudadano investigado el 14 de julio de 2026, apenas un mes antes del incendio, por lo que no cumple los requisitos temporales de la regularización a la que Herrarte alude en sus mensajes.

"Una directora general del Gobierno de Aragón no puede difundir bulos, alimentar prejuicios y utilizar una emergencia de estas dimensiones para hacer propaganda partidista. La ciudadanía merece instituciones serias y responsables, especialmente en un momento tan doloroso como el que vive Aragón con este incendio", ha remarcado Pueyo.

Además, ha recordado que esta "no es la primera vez" que Herrarte protagoniza declaraciones que resultan "incompatibles" con la responsabilidad institucional que ocupa. Por ejemplo, cuando era concejala del Ayuntamiento de Zaragoza (2019-2023), entonces en las filas de Ciudadanos aseguró que las mujeres de centro-derecha estaban en sus puestos por su méritos y las ide izquierda "por haber sido fecundadas por un macho alfa" y llegó a invitar a Irene Montero a poner a sus hijos en la puerta del colegio "con esos señores tan amables que reparten caramelos".

Para Pueyo, "la reiteración demuestra que no estamos ante un error puntual, sino ante una forma de ejercer una responsabilidad pública que degrada las instituciones y la propia política".

"No se puede exigir respeto a las instituciones mientras se mantiene en un puesto de responsabilidad a una persona que reincide en este tipo de declaraciones ", ha concluido.