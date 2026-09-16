Page asegura que nueve estudiantes de Ceuta han trasladado su expediente a la UCLM ante la crisis migratoria

El jefe del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, preside en Talavera de la Reina (Toledo) el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nueve estudiantes procedentes de Ceuta han trasladado su expediente para continuar sus estudios en Castilla-La Mancha en un momento marcado por la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención en la apertura oficial del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), celebrada en Talavera de la Reina, donde se ha referido a las consecuencias que está teniendo la situación de Ceuta también sobre el ámbito educativo.

"Nos consta que hay gente, incluso familias en Ceuta, que han querido y han podido enviar a la Península a sus chicos, sus hijos, para estudiar", ha señalado el presidente castellanomanchego.

En este sentido, ha precisado que "como mínimo nueve ciudadanos de Ceuta han cambiado el expediente para estudiar en nuestro sistema educativo", aunque ha dejado claro que no se facilitarán datos personales sobre ellos.

Page ha utilizado este dato para reclamar que no se normalice la situación que vive la ciudad autónoma.

"Esto nos tiene que hacer reflexionar a todos y no pensar que lo que pasa en Ceuta se va a aclimatar al paisaje como uno más de los problemas", ha advertido.

Para Page, lo ocurrido trasciende además el enfrentamiento entre partidos.

"Es muy gordo eso y es bastante más gordo pensar que puede haber más o que puede reproducirse", ha señalado, antes de añadir que se trata de una cuestión que "incumbe a derechas y a izquierdas".

El presidente regional ha defendido que el problema afecta a los "perímetros de convivencia" y a la necesidad de ofrecer "certidumbre y seguridad" desde las instituciones.