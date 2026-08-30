CHA pide al Gobierno de Aragón convertir la antigua Casa Forestal de Biescas en viviendas de alquiler asequible

Antigua Casa Forestal de Biescas (Huesca) - EUROPA PRESS

BIESCAS (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

Chunta Aragonesista (CHA) ha reclamado al Gobierno de Aragón que impulse la rehabilitación integral de la antigua Casa Forestal de Biescas (Huesca) para destinar sus más de 900 metros cuadrados construidos a viviendas de alquiler asequible.

La iniciativa se ha trasladado a las Cortes de Aragón mediante una batería de preguntas registrada por el diputado de CHA, Mascún Ariste, con el objetivo de que el Ejecutivo autonómico detalle qué actuaciones y recursos económicos prevé destinar a este inmueble para dar respuesta a la "grave falta" de vivienda residencial que sufre el municipio.

Biescas, eje vertebrador de la comarca del Alto Gállego, atraviesa una situación "especialmente complicada" en materia de acceso a la vivienda habitual. El auge del turismo y la proliferación de segundas residencias han tensionado el mercado inmobiliario hasta el punto de que alrededor del 80 por ciento del parque de viviendas del municipio está destinado a usos turísticos o vacacionales.

Esta realidad dificulta que la población joven pueda emanciparse, obliga a muchas familias a buscar vivienda fuera del municipio y supone un importante obstáculo para atraer nuevos vecinos o facilitar el asentamiento de profesionales imprescindibles para garantizar servicios públicos de calidad.

El concejal de CHA en el Ayuntamiento de Biescas, Francisco Campillo, ha señalado que "la vivienda se ha convertido en el principal problema de nuestro municipio. Tenemos empleo, tenemos servicios y tenemos calidad de vida, pero muchas personas no pueden quedarse a vivir porque no encuentran una vivienda a un precio asumible".

Campillo ha argumentado que "no se puede permitir que un edificio público de estas dimensiones permanezca infrautilizado mientras cada año vemos cómo la juventud de Biescas tienen que marcharse o personal de trabajos esenciales encuentran enormes dificultades para instalarse en la localidad".

A su parecer, rehabilitar la antigua Casa Forestal de Biescas es "una oportunidad que no podemos dejar escapar", ha enfatizado Campillo.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento de Biescas ya ha dado un paso importante licitando la reforma de la vivienda aneja del complejo para destinarla al alquiler de larga duración.

Sin embargo, la rehabilitación integral del edificio principal requiere una inversión que supera las posibilidades económicas de la administración local.

PREGUNTAS

Por este motivo, Mascún Ariste, ha registrado un conjunto de preguntas en las Cortes de Aragón para conocer qué compromiso va a asumir el Gobierno autonómico respecto a este proyecto.

En concreto, se pregunta qué partidas económicas o planes de cofinanciación tiene previsto destinar el Departamento de Vivienda para acelerar la rehabilitación del edificio principal de la antigua Casa Forestal de Biescas, dada la urgente necesidad de incrementar el parque de vivienda asequible en un municipio donde cerca del 80 ciento de los inmuebles no constituyen residencia habitual.

CHA quiere conocer si el Gobierno de Aragón contempla incluir este inmueble dentro de sus programas de vivienda o de obtención de suelo residencial para agilizar los trámites que permitan convertir el edificio en alojamientos protegidos destinados preferentemente a jóvenes y familias del municipio.

Finalmente, la iniciativa parlamentaria pregunta si el Ejecutivo autonómico prevé que la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) asuma, de forma directa o mediante convenio con el Ayuntamiento, la promoción y posterior gestión residencial de la antigua Casa Forestal, siguiendo la línea de colaboración ya existente para la construcción de quince viviendas de alquiler asequible en suelo cedido por el consistorio.

"El Ayuntamiento está haciendo su parte y ha demostrado voluntad política para ampliar el parque de vivienda pública, pero necesitamos que el Gobierno de Aragón esté a la altura. Ya existe un precedente de colaboración con Suelo y Vivienda de Aragón en Biescas y creemos que esa cooperación debe extenderse a la Casa Forestal porque hablamos de un proyecto estratégico para garantizar el futuro del municipio", ha apostillado Francisco Campillo.

Finalmente, ha aseverado que recuperar este edificio público supondría una actuación "estratégica" para aumentar la oferta de vivienda permanente, facilitar el relevo generacional, fijar población y garantizar que Biescas siga siendo un municipio vivo durante todo el año y no únicamente en las temporadas de mayor afluencia turística.