CHA pide soluciones para el alumnado afectado por el cierre de la Residencia de Movera los domingos por la tarde

ZARAGOZA) 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

CHA ha mostrado su preocupación ante la situación que están viviendo numerosos estudiantes de diferentes localidades aragonesas que hacen uso de la Residencia de Movera y cursan sus estudios en distintos institutos de Zaragoza. Las familias han trasladado a CHA su malestar porque el alumnado no puede acceder a la misma en la tarde de los domingos, ya que esta permanece cerrada.

Esta circunstancia les obliga a desplazarse los lunes por la mañana, lo que supone llegar tarde de manera sistemática a sus clases, con el consiguiente perjuicio para su derecho a la educación y su rendimiento académico.

Los consejeros de CHA en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp Rafael Lumbreras y Rafael Guardia cuentan que han recogido quejas "no solo de familias de nuestra comarca, que nos trasladan una preocupación lógica. No es razonable que se perjudique directamente a los estudios y al futuro de la juventud", apuntan.

Así, entre los afectados, explican, hay residentes de distintos municipios como de Maella, pero también de Alcañiz, Ejea, Mazaleón.

Por ello, la secretaria general de CHA y portavoz en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que pregunta al Departamento de Educación si tiene previsto adoptar alguna medida para garantizar que los alumnos afectados puedan acceder a la Residencia de Movera los domingos por la tarde o, en su defecto, establecer alternativas que aseguren su asistencia puntual a clase los lunes.