CHA presenta una enmienda a la totalidad a la ley de vivienda del PP y Vox

El portavoz de CHA en la Comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón, Mascún Ariste. - CHUNTA ARAGONESISTA

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) va a presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de Ley de Vivienda impulsado por el Gobierno del PP y Vox porque considera que Aragón necesita una legislación que garantice de forma efectiva el derecho a una vivienda digna y asequible, no una norma centrada en aumentar la oferta sin asegurar que responda a las necesidades reales de la ciudadanía.

CHA plantea propuestas para garantizar este derecho, con especial atención a la juventud, las familias con menos recursos, las personas mayores y quienes quieren desarrollar su proyecto de vida en el medio rural. "La vivienda no puede tratarse únicamente como una mercancía ni confiarse a las reglas del mercado. Es un derecho que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar", ha señalado el portavoz de CHA en la Comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón, Mascún Ariste.

Asimismo, defiende que la respuesta al problema de acceso a la vivienda debe apoyarse en el incremento sostenido del parque público, el impulso del alquiler asequible y la vivienda protegida, así como en medidas que permitan movilizar viviendas vacías y recuperar inmuebles que actualmente no reúnen condiciones adecuadas de habitabilidad.

La alternativa apuesta también por entender la vivienda como una herramienta de cohesión territorial y lucha contra la despoblación. Para ello, reclama políticas diferenciadas que atiendan tanto la presión de los precios en las ciudades y las zonas turísticas como la falta de oferta residencial en numerosos municipios aragoneses.

La rehabilitación del parque existente, la recuperación de viviendas en los cascos históricos y el aprovechamiento del patrimonio residencial público deben formar parte de una estrategia estable, dotada de recursos y coordinada con ayuntamientos y comarcas. "En Aragón hay realidades muy distintas, pero un mismo problema de fondo: demasiadas personas no encuentran una vivienda adecuada que puedan pagar. La ley debe ofrecer respuestas concretas en todo el territorio", ha argumentado Ariste.

CHA requiere, asimismo, que la futura ley incorpore instrumentos eficaces de planificación, financiación, seguimiento y evaluación, con objetivos verificables y transparencia sobre los resultados de las políticas públicas.

"El Gobierno del PP y Vox presenta una ley que no responde a la emergencia habitacional ni garantiza que la vivienda protegida cumpla de manera permanente su función social. Nuestra enmienda plantea una alternativa para que el derecho a la vivienda deje de ser una declaración de intenciones y se convierta en una prioridad real de la acción política, con más vivienda pública, alquiler asequible y rehabilitación, y con las personas por delante de los intereses especulativos", ha finalizado diciendo Ariste.