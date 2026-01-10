CHA presenta su lista por Zaragoza: "Aragón se la juega y nuestro objetivo es llevar esa ilusión a las urnas"

Acto de presentación de la lista de CHA por la provincia de Zaragoza este sábado en la sede de la formación aragonesista. - CHA

ZARAGOZA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista ha presentado este sábado su lista por Zaragoza a las elecciones autonómicas anticipadas del 8F, una cita en la que el candidato de los aragonesistas a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, considera que "Aragón se la juega" por lo que se marca como objetivo "movilizar la participación" y construir "una mayoría de cambio" que haga frente a "las políticas de Azcón y la ultraderecha".

En una sede llena de militantes y simpatizantes, Jorge Pueyo ha proclamado que CHA llega "más fuerte que nunca" y quiere llevar esa "ilusión" a las urnas.

El cabeza de lista de los aragonesistas ha destacado que "arrancamos esta campaña electoral más cohesionados que nunca y con muchísimas ganas de trabajar por Aragón, de recorrerlo municipio a municipio con el resto de compañeros y compañeras que me acompañan en la candidatura".

Pueyo ha elevado el listón de las expectativas: "Aspiramos a conseguir un gran resultado en las urnas, gracias al impulso de gente joven que se ha acercado en los últimos años y a la experiencia de quienes han construido el partido en las últimas décadas". Y ha asegurado que, en su caso personal, se presenta "con la responsabilidad y el conocimiento de cómo funcionan las cosas en el Estado y la necesidad de que haya un partido aragonés fuerte que defienda los intereses de Aragón".

Ha reivindicado el carácter inmaculado de quienes forman parte y han pasado por CHA: "Ese partido lleva siendo 40 años Chunta Aragonesista, con miles de cargos públicos, sin ningún caso de corrupción, porque lo único que nos mueve es el amor por nuestra gente y por nuestra tierra. Y por ello nunca vamos a tener, porque somos un partido que por encima de nuestro partido está siempre Aragón".

Y ha explicado que "no hay mayor orgullo para un aragonesista que formar parte de las Cortes de Aragón". En ese sentido, ha asegurado "con toda la sinceridad del mundo, que no ha pasado un minuto en Madrid en el que todos mis pensamientos no estuvieran puestos en Aragón, mientras vemos cómo a otros políticos aragoneses les ocurre justo lo contrario, dedicándose a utilizar Aragón con el único objetivo de medrar en Madrid".

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón por CHA ha asegurado que la lista que encabeza la forman personas "volcadas por Aragón" y con la "valentía" que considera "le falta al presidente Azcón cuando tiene que pedir la comisión bilateral, por ejemplo en materia de financiación o cuando tiene que enfrentarse a sus líderes de Madrid".

Así, Pueyo ha aludido a cuestiones como la despoblación, la "desposesión" del campo, que queda en manos de fondos internacionales, la escasez de vivienda y la "humillación" a la que se somete a Aragón "un día tras otro" en materia de financiación autonómica.

Por su parte, la secretaria general de CHA y número 2 de la lista por Zaragoza, Isabel Lasobras, ha sido la encargada de presentar la lista de la formación que en sus primeros puestos completan Miguel Jaime, Mary Carmen Bozal y Adrián Tello.

"Tenemos la convicción de que es la mejor candidatura para defender Aragón y a su gente, una candidatura que representa lo mejor de nuestro País: la pluralidad, la diversidad, la experiencia y la juventud caminando juntas", ha explicado.

Para Lasobras, "todas las personas de la candidatura, hombres y mujeres, luchan cada día por un Aragón mejor, más igualitario, más feminista, más solidario y más verde. Personas comprometidas con la cultura, con la lengua, con la identidad aragonesa", ha defendido.