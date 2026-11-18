1135095.1.260.149.20261118131518 La cabeza de lista al Congreso por Zaagoza, Marina Rodríguez, y la integrante de la candidatura, Elena García, junto a otros miembros de la formación en las inmediaciones del colegio público Santo Domingo en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA)-Frente Amplio Aragón ha planteado una batería de medidas "urgentes" para reforzar la educación pública, entre las que figuran elevar la inversión hasta el 7% del Producto Interior Bruto (PIB), reducir el número de alumnos por aula, garantizar la gratuidad de la enseñanza y mejorar las condiciones de los centros educativos mediante la climatización de las instalaciones y la renaturalización de los patios escolares.

La cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, y la integrante de la candidatura, Elena García han presentado estas propuestas este miércoles frente al colegio publico Santo Domingo de Zaragoza, en un acto enmarcado en la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Desde Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón, hacemos una apuesta segura por la educación pública, asequible, digna y de calidad que llegue a todos y cada uno de los rincones de Aragón", ha afirmado Rodríguez, quien ha vinculado esa defensa con la necesidad de garantizar que la enseñanza sea gratuita y de mejorar los recursos y los servicios disponibles en los colegios.

La candidata ha incidido en que esta apuesta debe traducirse en actuaciones concretas en los centros, como la eliminación de las "líneas frías" y la incorporación de cocineros en las propias instalaciones escolares. Rodríguez ha situado asimismo entre las prioridades el respaldo al profesorado, al que ha reconocido su labor en la formación de las nuevas generaciones del futuro", ha manifestado.

MÁS INVERSIÓN, MENOS ALUMNOS Y CENTROS ADAPTADOS AL CALOR

Por su parte, García ha situado la igualdad de oportunidades como punto de partida de las propuestas educativas de la candidatura. "Desde Frente Amplio Aragón entendemos que hablar de educación pública es hablar de igualdad de oportunidades", ha señalado. Para avanzar en ese objetivo, ha sostenido incrementar la financiación hasta alcanzar el 7% del PIB destinado a educación pública, garantizar una educación infantil de 0 a 3 años gratuita, junto a una reducción de las ratios en las aulas.

En concreto, la formación propone limitar a 15 el número de alumnos por clase en Educación Primaria y a 20 en Secundaria. García ha defendido que la mejora de la financiación debe acompañarse de cambios en la organización de los centros y en las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa.

La adaptación de los colegios a las temperaturas es otra de las líneas de actuación expuestas por la candidata. García ha reclamado que las aulas estén climatizadas para hacer frente al calor durante los meses más cálidos y ha advertido de que el alumnado para muchas horas en los centros, por lo que considera necesario garantizar unas condiciones adecuadas durante toda la jornada escolar.

"Nuestros hijos están más horas en el cole que las personas adultas en los centros de trabajo y muchos meses al año las criaturas 'se fríen' en las aulas, por eso es imprescindible climatizar los centros educativos", ha alegado.

Esta adaptación, ha añadido, debe extenderse a los patios, espacios en los que se desarrollan tanto los recreos como parte de las actividades educativas y deportivas. La propuesta de CHA pasa por renaturalizar estas zonas y mejorar su climatización para reducir la exposición a las altas temperaturas.

"En la educación física se realiza en los patios escolares, el recreo también y es parte de la educación", ha recordado García, quien ha insistido en la necesidad de intervenir en estos espacios.

La integrante de la candidatura ha defendido que la enseñanza pública debe ser "de calidad, gratuita, universal", al considerar que es el sistema que garantiza la inclusión con independencia de la situación económica de las familias. "Tengamos la renta que tengamos, nos incluye a todas", ha concluido, antes de llamar a respaldar la candidatura de CHA-Frente Amplio Aragón en las urnas el 29 de noviembre.