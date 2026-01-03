CHA ratifica a Jorge Pueyo como candidato en Aragón: "Sé que Azcón me tiene ganas, yo a él también"

Candidatos de CHA a las Cortes de Aragón. - CHA

ZARAGOZA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nazional de CHA, máximo órgano entre 'Asambleyas', ha ratificado al diputado en el Congreso Jorge Pueyo como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero. "Sé que Azcón me tiene ganas. Yo a él también pero, sobre todo, tengo ganas de acabar con sus políticas privatizadoras, extractivistas y cobardes", ha expresado el cabeza de cartel de la formación aragonesista.

"No he pasado un minuto en Madrid en el que todos mis pensamientos no estuvieran puestos en Aragón", ha manifestado Pueyo, remarcando su "orgullo" de formar parte de las listas y contraponiendo su situación a la de "otros políticos aragoneses", que les ocurre "justo lo contrario, dedicándose a utilizar Aragón con el único objetivo de medrar en Madrid".

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón ha señalado que en la Cámara Baja se ha dado cuenta de "la importancia de que haya políticos que prioricen y defiendan Aragón, como tienen otras comunidades autónomas".

"Vengo con más experiencia, con más responsabilidad y sabiendo cómo funcionan los equilibrios del Estado y la necesidad de que Aragón tenga un partido fuerte que defienda a su gente", ha añadido, reiterando que la Comunidad "se la juega el 8 de febrero y no podíamos quedarnos mirando sin hacer nada".

RESTO DE LAS LISTAS

Pueyo encabezará la lista por la circunscripción de Zaragoza, mientras los otros dos secretarios territoriales provinciales, Verónica Villagrasa y Javier Carbó, harán lo propio en Huesca y Teruel, respectivamente, tras haber obtenido la confianza de la militancia en el proceso de primarias.

La secretaria general de CHA y actual diputada en las Cortes, Isabel Lasobras, será la número dos por Zaragoza, en una lista que continúa con el alcalde de Longares, Miguel Jaime, en tercer lugar; la experta en comunicación y márketing Mary Carmen Bozal en el número cuatro; y el alcalde de La Muela, Adrián Tello, en el cinco.

En el Alto Aragón, junto a Verónica Villagrasa estarán Mascún Ariste --concejal en Sariñena--, Laura Climente --concejala en Jaca--, José Luis Parra --presidente de CHA Somontano-- y Nuria Ortega --del Cinca Medio-- en una lista de 18 candidatos.

En Teruel, la candidatura de 14 personas estará encabezada por Javier Carbó, Pilar Martín --Andorra-Sierra de Arcos--, Jorge Rodríguez, Pepa Nogué y Eduardo Alcutén.

"MÁS COHESIONADA QUE NUNCA"

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha agradecido "a todas las personas que han dado un paso adelante para representar a Chunta Aragonesista, dentro de unas candidaturas que son fruto de un diálogo intenso entre todas las sensibilidades de CHA que se ha caracterizado por la gran generosidad para llegar a acuerdos por el bien de los aragoneses y aragonesas".

"Hoy, Chunta Aragonesista está más cohesionada que nunca. Iniciamos nuestra campaña electoral con muchísimas ganas de trabajar por Aragón y de recorrerlo de nuevo, municipio a municipio, persona a persona, como llevamos haciendo desde hace 40 años", ha agregado.

Lasobras ha recordado también que las listas del 8F cuentan con representantes de otras organizaciones, como Choventut Aragonesista, Estado Aragonés, Recortes 0 y personas independientes, además del acuerdo alcanzado con el Partido Verde (Equo).

A ello ha sumado que no empiezan "de cero" y que cuentan "con el gran trabajo que realizan cada día todas las personas que representan a CHA" desde las concejalías, alcaldías y consejos comarcales, que forman un "grupo de hombres y mujeres de diferentes edades, del medio rural y urbano, plurales y diversas, para seguir siendo el partido de referencia de las personas progresistas y aragonesistas".

"Gracias a ellos y ellas conocemos las necesidades de todos los lugares de Aragón, que plasmaremos próximamente en nuestro programa electoral, que ya hemos comenzado a elaborar", ha agregado.

Por último, ha asegurado que CHA es "la verdadera candidatura útil de izquierdas, donde se engloban todas las sensibilidades", y ha avanzado que van a llevar "esa ilusión a las urnas" el próximo 8 de febrero para movilizar la participación y construir "una mayoría de cambio que haga frente a las políticas de Azcón y la ultraderecha".



