CHA rechaza el nuevo intento de trasvase de Feijóo y critica el "giro político" del PP hacia políticas de exclusión

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha expresado este lunes el rechazo de la formación a las declaraciones formuladas en Murcia por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que afirmaba que "hay que traer el agua de los sitios donde sobra" y a lo que considera un "nuevo giro político" en los populares hacia las políticas de exclusión.

"La experiencia de los últimos 30 años del PP nos indica que se refieren siempre a Aragón por el sitio y el agua del Ebro la que quieren trasvasar", ha subrayado Lasobras tras la reunión del Consello Nacional de la formación aragonesista.

En sus palabras, este fin de semana, el PP ha vuelto a mostrar "su verdadero rostro político". "Cada vez que se siente presionado electoralmente, abandona su falsa imagen de moderación y regresa a su auténtico ADN: recuperar la caduca bandera del trasvase del Ebro y endurecer su discurso contra las personas más débiles", ha asegurado.

DOS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Por ello, dos de las 12 propuestas de resolución de CHA para el Debate del estado de la Comunidad, que se debatirán y votarán este jueves, se refieren al rechazo al trasvase del Ebro y al impulso a las medidas políticas de integración.

"Decir que el agua del Ebro sobra es una irresponsabilidad y un planteamiento profundamente dañino. El agua es un recurso limitado, esencial para la vida, la agricultura, la ganadería y el futuro de nuestras comarcas. No vamos a permitir que Aragón vuelva a ser usado para intereses especulativos", ha afirmado Lasobras.

Frente a ello, ha reivindicado un modelo hidrológico alternativo basado en la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia en la gestión y la equidad territorial.

La segunda propuesta que se presentará en el pleno se centra en rechazar el endurecimiento del discurso del PP en materia de inmigración y en impulsar un modelo alternativo de inclusión y convivencia.

La propuesta de CHA pide reclamar que en los Presupuestos de Aragón para 2026 se incluyan líneas de financiación específicas para políticas de integración de personas migrantes, así como condenar, de forma categórica, cualquier expresión de xenofobia, racismo o discurso de odio.

En palabras de Isabel Lasobras, "el PP radicaliza su posición en materia de inmigración al mismo tiempo que vuelve a plantear el trasvase del Ebro. Es el mismo patrón de siempre: señalar culpables, ofrecer falsas soluciones y dividir a la sociedad. Frente a eso, CHA apuesta por un Aragón inclusivo, justo y solidario".

La número dos de CHA ha aprovechado también para mostrar su solidaridad con las localidades más afectadas por las fuertes tormentas de este domingo, como Cuarte de Huerva, María de Huerva o Cadrete.