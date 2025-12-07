CHA reclama actuaciones para mejorar y acondicionar la A-125 en el tramo entre Ayerbe, Biscarrués y Ardisa (Huesca)

Archivo - La diputada de CHA Isabel Lasobras. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

HUESCA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria territorial de CHA y portavoz en la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Isabel Lasobras, insta al Gobierno de Aragón a adoptar sin demora todas las medidas necesarias para renovar integralmente la carretera A-125, incluyendo la redacción y licitación del proyecto, la mejora del firme, la señalización y la seguridad vial en toda la carretera, desde Ardisa hasta la rotonda de Erla, así como a incluir en los presupuestos de 2026 las partidas necesarias para asegurar la ejecución de estas obras.

"La A-125 es una vía estratégica para la conexión de La Galliguera y las comarcas de Hoya de Huesca /Plana de Uesca y Jacetania con las Cinco Villas, Navarra, el Valle medio del Ebro y Zaragoza, pero actualmente presenta un estado de conservación preocupante que pone en riesgo las condiciones de seguridad vial".

En ese sentido, desde CHA se insta a la renovación del firme, la ampliación de carriles y la adecuación de los elementos de señalización, balizamiento y protección.

La vía, explican los aragonesistas, soporta un tráfico intenso de vehículos pesados y el mal estado del pavimento, con grietas, baches y socavones, incrementa el riesgo de accidentes, sobre todo en condiciones climatológicas adversas.

Isabel Lasobras señala que "el proyecto de mejora de este tramo ya estaba incluido en el Programa Ordinario de Inversiones en Carreteras del anterior gobierno y su continuidad es fundamental para garantizar la seguridad de todos los usuarios y potenciar el desarrollo socioeconómico del eje Ayerbe-Ejea-Tudela. La demora en la licitación de las obras agrava el deterioro de la vía y genera un problema grave para la movilidad y la seguridad".

"Nuestro objetivo es que la carretera cumpla con estándares de seguridad modernos y que se convierta en un motor de desarrollo para la zona. Los vecinos y vecinas de las comarcas afectadas merecen una vía segura y adecuada que conecte sus pueblos con el resto de Aragón", concluye Lasobras.