CHA reclama apoyo psicológico, atención temprana ágil y recursos suficientes para las familias con bebés prematuros

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista plantea que las familias con bebés prematuros en Aragón dispongan de apoyo psicológico, atención temprana ágil y recursos suficientes.

La iniciativa plantea la creación de un programa específico de apoyo psicológico desde el ingreso en neonatos hasta el primer año de vida corregida, un protocolo de acompañamiento e información para orientar a las familias, la garantía de valoraciones de atención temprana en un máximo de dos semanas en todo el territorio y la puesta en marcha de un fondo aragonés de apoyo económico que evite que los tratamientos esenciales dependan de la capacidad económica de cada hogar.

La secretaria general de CHA y portavoz en la Comisión de Sanidad, Isabel Lasobras, ha subrayado la urgencia de la propuesta afirmando que "solo con recursos suficientes y una organización adecuada podremos evitar que el apoyo psicológico llegue tarde o no llegue, que las listas de espera retrasen diagnósticos clave o que las familias tengan que pagar de su bolsillo fisioterapia, musicoterapia o estimulación temprana".

Asimismo, ha puesto en valor la profesionalidad del personal de pediatría y neonatología. Lasobras ha remarcado que la legislación de permisos parentales tampoco responde a la realidad de la prematuridad, insistiendo en que "es imprescindible que los permisos tengan en cuenta la edad corregida, porque un bebé prematuro no tiene el mismo desarrollo real que otro nacido a término aunque tengan la misma edad cronológica".

Para CHA, la prematuridad es una realidad sanitaria y social que requiere una respuesta institucional firme para garantizar igualdad, desarrollo adecuado y apoyo emocional a todas las familias aragonesas que afrontan esta situación.

"Ningún bebé prematuro y ninguna familia en Aragón debería sentirse sola, ni obligada a asumir costes o esperas", ha instado Lasobras.