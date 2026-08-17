CHA reclama un plan de protección y recuperación de las Sierras de Algairén y Vicor tras el último incendio

Incendio forestal en la Sierra de Algairén, entre Almonacid de la Sierra y Alpartir. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ligallo de Redolada de Valdejalón-Baldexalón de CHA ha reclamado al Gobierno de Aragón y al conjunto de administraciones competentes una respuesta "urgente, coordinada y estructural" ante el incendio forestal declarado en la Sierra de Algairén, entre Almonacid de la Sierra y Alpartir, que incluya un plan especial de protección, prevención y recuperación de esta sierra, de la de Vicor y de otras zonas forestales de la zona.

Para CHA, este incendio, declarado el viernes en Almonacid de la Sierra, ha vuelto a demostrar que una gestión sostenible de las sierras aragonesas "no puede abordarse únicamente cuando las llamas ya están avanzando".

Las primeras valoraciones apuntan a una afección de más de 400 hectáreas, una superficie "de enorme importancia ambiental y paisajística", pero los aragonesistas han remarcado que el fuego ha evidenciado "la vulnerabilidad de unos municipios que se encuentran directamente vinculados a un entorno forestal que presenta un elevado riesgo de incendio".

"Desde CHA consideramos que ni las sierras de Algairén y Vicor, y por extensión todas las masas forestales y arbóreas en riesgo de la Comarca de Valdejalón --Montes de La Muela, Monte de Cabañas en La Almunia y Valle del Jalón entre otros-- no puede quedar abandonada a la espera del próximo incendio. Lo sucedido debe servir para adoptar medidas permanentes de prevención, protección de los municipios, mejora de los medios de extinción y recuperación de la superficie afectada", han sostenido.

UN INCENDIO QUE OBLIGA A REVISAR LA GESTIÓN FORESTAL

Las observaciones realizadas sobre el terreno durante el incendio deben ser tenidas en cuenta por las administraciones responsables de la gestión forestal, han defendido desde el Ligallo de Redolada, aludiendo a la "rápida propagación" en determinadas zonas de pinar de repoblación, mientras que las masas de carrasca y quejigo han presentado mayor capacidad de resistencia.

Ello, a su juicio, debe abrir una reflexión sobre los actuales modelos de gestión forestal y sobre la necesidad de favorecer una estructura forestal "más diversa, resiliente y adaptada a las condiciones climáticas de Aragón, evitando planteamientos basados exclusivamente en masas homogéneas y favoreciendo especies autóctonas y estructuras forestales que contribuyan a reducir la propagación del fuego".

A ello han sumado que "la prevención no puede limitarse a abrir cortafuegos después de cada incendio" y que es necesario hacer una gestión continuada del monte, manteniendo áreas estratégicas, garantizando accesos para los equipos de emergencia, disponiendo de puntos de agua adecuados y actuando de manera prioritaria en aquellas zonas que presentan mayor riesgo para las poblaciones.

FALTA DE MEDIOS Y NECESIDAD DE UNA RESPUESTA PROFESIONAL

El incendio también ha puesto de manifiesto, según la información trasladada desde el territorio, la necesidad de revisar los medios humanos y materiales disponibles para responder a este tipo de emergencias.

Durante determinadas fases de la extinción, se habría producido una situación "especialmente preocupante", con una presencia muy limitada de efectivos profesionales en algunos puntos y con la participación de vecinos y voluntarios que, movidos por su compromiso con sus pueblos, trataron de colaborar en las labores de protección.

"La voluntad y el compromiso de los vecinos son imprescindibles, pero no pueden sustituir a los servicios profesionales de emergencia. Ningún ciudadano debe verse obligado a enfrentarse a un incendio forestal sin la formación, los equipos de protección, los medios y la cobertura jurídica y aseguradora necesarios", han advertido desde CHA.

"La participación ciudadana debe organizarse, profesionalizarse y coordinarse dentro del sistema de protección civil, nunca convertirse en una solución improvisada ante la insuficiencia de medios", han agregado.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN

Por todo ello, han pedido al Gobierno autonómico que elabora un plan especial, en coordinación con los municipios afectados, que identifique las zonas de mayor riesgo, planifique tratamientos y actuaciones forestales preventivas, cree y mejore cortafuegos, limpie y mantenga los caminos necesarios para los equipos de emergencia, identifique y adecue los puntos de agua estratégicos, planifique las zonas de intervención prioritaria para los medios terrestres y aéreos, mejore las comunicaciones y sistema de comunicación durante las emergencias, contemple la protección específica de los núcleos urbanos situados en las proximidades de las masas forestales y realice una programación plurianual de actuaciones.

Asimismo, el Ligallo de Redolada de CHA en Valdejalón ha abogado por protocolos específicos para proteger a los municipios situados junto a estas dos sierras, que contemplen planes de evacuación y confinamiento actualizados, vías de evacuación, puntos seguros, medios de comunicación con la población y procedimientos de actuación coordinados entre administraciones, servicios de extinción y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: "No puede ocurrir que un municipio descubra durante una emergencia qué medios tiene disponibles o cómo debe organizar una eventual evacuación".

Han propuesto también un plan urgente de restauración y recuperación del monte afectado, destinado no sólo a recuperar el paisaje, sino también a evitar la erosión, la pérdida de suelo y la degradación futura del ecosistema, realizado con criterios científicos y de adaptación al cambio climático.

CHA ha incidido especialmente en que la restauración no consista simplemente en reproducir el modelo forestal existente antes del incendio.

Han abogado también por contar con estructuras de voluntariado para estas emergencias, para lo que es necesario impulsar un programa específico de formación homologada, que incluya equipamiento adecuado, seguros, cobertura jurídica y protocolos claros de actuación.

Estos voluntarios "en ningún caso" sustituirían a los profesionales de extinción, sino de disponer de una estructura ciudadana organizada y preparada para colaborar con ellos.

La formación aragonesista ha apostado también por la creación de un cuerpo único de Bomberos en Aragón. Mientras ese modelo se desarrolla, han solicitado el Ejecutivo autonómico que garantice una coordinación efectiva con los servicios de otras administraciones y a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y al Ayuntamiento de la capital, que sus plantillas estén completas y sus equipos, "en perfecto estado".

MESA DE TRABAJO

CHA ha pedido también que se constituya "de manera inmediata" una mesa de trabajo entre el Gobierno de Aragón, la DPZ y los municipios del entorno, que haga una evaluación conjunta de lo ocurriendo, identifique las carencias y establezca un programa de actuaciones con responsables, presupuesto y calendario, de manera que la respuesta no se limite a simples "declaraciones institucionales".

El Ligallo de Redolada de CHA en Valdejalón ha considerado que el incendio en la Sierra de Algairén "debe marcar un antes y un después en la política de prevención y protección frente a los incendios forestales".

"Los vecinos de Alpartir, Almonacid de la Sierra y del conjunto de municipios del entorno no pueden vivir cada verano con la incertidumbre de qué ocurrirá si se declara un incendio. La protección de nuestros pueblos y de nuestro patrimonio natural exige planificación, medios y recursos", han subrayado.

"Los incendios no se combaten únicamente cuando empiezan. Se combaten durante todo el año, gestionando el monte, favoreciendo la ganadería extensiva, garantizando la conservación y mantenimiento de las cabañeras, creando cortafuegos, manteniendo caminos y puntos de agua, formando a los profesionales y preparando a los municipios para proteger a sus vecinos", han concluido.