CHA reclama una sede definitiva y de uso exclusivo para la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel

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TERUEL 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

CHA ha presentado una Proposición no de Ley en las Cortes de Aragón para instar al Gobierno de Azcón a determinar, en coordinación con el Ayuntamiento de Teruel, la ubicación definitiva de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de la capital turolense, así como a incluir en los próximos presupuestos de Aragón la financiación necesaria para adecuar y equipar sus futuras instalaciones.

La iniciativa, para su tramitación ante la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, pretende poner fin a una situación de provisionalidad que se prolonga desde 1986, cuando el centro comenzó a compartir espacios con el IES 'Santa Emerenciana'.

La portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón y portavoz en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, Isabel Lasobras, ha señalado que "no es razonable que, después de casi cuatro décadas, la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel siga sin disponer de una sede propia que responda a sus necesidades".

Las limitaciones actuales obligan a concentrar la actividad en horario de tarde y dificultan la ampliación de la oferta educativa, mientras que la falta de espacios adecuados afecta al trabajo del profesorado, la atención al alumnado y el desarrollo de actividades culturales y formativas. Además, la elevada demanda de determinados idiomas, especialmente inglés, deja cada año a estudiantes en listas de espera.

Por su parte, el portavoz de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbó, ha subrayado la importancia de que Teruel cuente con infraestructuras educativas adecuadas para atender las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía. "No podemos seguir aplazando una solución que reclama desde hace años la comunidad educativa. Teruel necesita una respuesta concreta, con plazos y financiación, que garantice el acceso a la formación en idiomas en condiciones adecuadas", ha defendido.

CHA considera que disponer de una sede exclusiva permitiría mejorar la calidad de la enseñanza y ampliar las oportunidades formativas de la población turolense.

La iniciativa plantea que el Gobierno de Aragón haga pública la ubicación elegida, reserve la dotación presupuestaria necesaria para ejecutar las obras y diseñe un inmueble con capacidad de crecimiento futuro, que permita incorporar nuevos idiomas, habilitar turnos de mañana y tarde y disponer de biblioteca, salón de actos, departamentos y espacios administrativos y pedagógicos adecuados.

Asimismo, la nueva sede liberaría instalaciones del IES 'Santa Emerenciana', facilitando la ampliación de sus enseñanzas de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Para CHA, resolver esta demanda supone una apuesta por la educación pública y por el desarrollo educativo de Teruel.