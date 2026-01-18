CHA reclama un tren "digno y eficaz" entre Huesca y Zaragoza y exige al Ministerio los estudios sobre el cercanías

Jorge Pueyo y Verónica Villagrasa en Huesca - CHA

HUESCA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

CHA reclama una mejora urgente del servicio ferroviario entre Huesca y Zaragoza y ha exigido al Ministerio de Transportes que entregue los estudios técnicos que justificaron el rechazo a ampliar el servicio de Cercanías hasta Huesca, una documentación que, a día de hoy, sigue sin remitirse al Congreso.

El diputado de CHA en el Congreso y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, recuerda que el Ministerio de Transportes no ha respondido dentro de los plazos reglamentarios a siete preguntas registradas el pasado 20 de octubre sobre la negativa a implantar el Cercanías Zaragoza-Huesca, ni ha facilitado los estudios que el propio ministro aseguró que existían para descartar dicha ampliación, y que debían haberse entregado el 21 de noviembre.

"Seguimos esperando los estudios que el Ministerio dijo haber realizado para descartar el cercanías Zaragoza-Huesca; los aragoneses y aragonesas merecemos respuestas y transparencia", afirma Pueyo, quien ha subrayado que el ferrocarril es una pieza clave para la cohesión territorial y la movilidad sostenible en Aragón.

En este mismo sentido, CHA califica de "insuficiente" la comunicación actual del servicio ferroviario entre Huesca y Zaragoza, tanto en frecuencias como en horarios y fiabilidad.

La candidata número 1 de CHA por el Altoaragón y secretaria territorial de CHA- Altoaragón, Verónica Villagrasa, destaca que esta situación tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de la ciudadanía altoaragonesa: "La falta de un mejor servicio del tren Huesca-Zaragoza perjudica cada día a estudiantes, trabajadoras y trabajadores y limita las oportunidades de desarrollo del Altoaragón", señala.

Finalmente, desde CHA se reitera que Aragón necesita un servicio ferroviario digno y adaptado a las necesidades reales del territorio, y reclaman tanto la mejora inmediata del servicio Huesca-Zaragoza como la entrega de los estudios prometidos sobre el Cercanías, para poder evaluar con criterios técnicos y objetivos las decisiones políticas adoptadas por el Ministerio de Transportes.