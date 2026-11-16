CHA reivindica en Longares la gestión pública responsable como garantía de confianza en las instituciones

Jorge Pueyo y Miguel Jaime (CHA). - CHA

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha destacado este lunes el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Longares (Zaragoza), que ha conseguido eliminar la totalidad de su deuda financiera, pasando de los 492.000 euros de endeudamiento que llegó a acumular en 2012 a una situación de deuda cero, culminada este mes de noviembre.

Para CHA, este resultado refleja la importancia de una gestión municipal responsable, rigurosa y comprometida con el interés general, capaz de afrontar las dificultades económicas, sanear las cuentas y recuperar progresivamente la capacidad de inversión de una localidad.

Jorge Pueyo, presidente de CHA, ha señalado que "la política también consiste en demostrar que se puede gobernar con responsabilidad, cumplir los compromisos y administrar los recursos públicos pensando en el conjunto de la ciudadanía. Longares es un ejemplo de cómo la buena gestión, la planificación y la constancia permiten transformar una situación económica complicada en nuevas oportunidades para el municipio".

En este sentido, ha reivindicado que "la confianza de la ciudadanía en las instituciones se construye con hechos, con transparencia y con resultados. Los gobiernos municipales de CHA tienen que ser una demostración cotidiana de que la política sirve para resolver problemas y mejorar la vida de la gente".

Por su parte, Miguel Jaime, alcalde de Longares, explica que "hemos tenido que trabajar durante años con rigor, controlar el gasto, establecer prioridades y tomar decisiones difíciles. No ha sido un camino fácil, pero teníamos claro que sanear las cuentas era imprescindible para garantizar el futuro de Longares".

La cancelación definitiva se ha realizado mediante una modificación presupuestaria que ha permitido utilizar parte del remanente municipal para amortizar las cantidades pendientes, sin recurrir a nuevas operaciones de financiación.

Pueyo ha considerado que "alcanzar el endeudamiento cero no es solamente una cifra en un balance económico, sino una oportunidad para recuperar autonomía y capacidad de decisión municipal".

Los recursos que hasta ahora se destinaban al pago de préstamos e intereses podrán orientarse progresivamente a inversiones, mantenimiento de infraestructuras y mejora de los servicios públicos. "Cada euro que dejamos de destinar a pagar deuda es un euro que podemos poner al servicio de nuestros vecinos y vecinas. Ahora tenemos más margen para atender las necesidades de Longares y planificar nuevas actuaciones con mayor tranquilidad", ha añadido Miguel Jaime.

Finalmente, Pueyo ha destacado que "necesitamos ayuntamientos aragoneses con capacidad para gestionar, decidir y responder a las necesidades de sus vecinos y vecinas. La buena gestión de los recursos públicos no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para garantizar servicios, impulsar inversiones y construir futuro desde el territorio".