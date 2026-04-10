CHA, Teruel Existe e IU exigen comparecer a Azcón por el "ataque a la pública" de la concertación del Bachillerato

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, su homólogo de A-TE, Tomás Guitarte, y la diputada de IU, Marta Abengochea. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Chunta Aragonesista (CHA) y el Grupo Parlamentario Mixto --formado por Aragón-Teruel Existe e IU--, han registrado este viernes una propuesta ante la Mesa de las Cortes de Aragón para solicitar la convocatoria de la Junta de Portavoces "con el objeto de la celebración de una sesión de Pleno" para pedir la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, con el fin de que dé explicaciones sobre la decisión de concertar el Bachillerato en Aragón, que estas tres formaciones han calificado como un "ataque a la --educación-- pública".

La petición se sustenta en los artículos 65 y 96 del Reglamento de la Cámara aragonesa, que aluden a la posibilidad de que se reúna la Junta de Portavoces y de solicitar la celebración de un pleno que sería ordinario, dado que las Cortes están constituidas desde el 3 de marzo.

CHA: RECHAZO A LAS FORMAS Y AL FONDO

La portavoz adjunta de CHA en el Parlamento autonómico, Isabel Lasobras, ha expresado su oposición a la concertación del Bachillerato "tanto a las formas como al fondo", es decir, por el hecho de que adopte "una medida de este calado" un Gobierno en funciones y "por lo que supone de deterioro de la educación pública y del propio sistema educativo".

La parlamentaria aragonesista ha constatado "un rechazo creciente y compartido" a esta medida, tras las reuniones mantenidas estos días con sindicatos y partidos políticos, por lo que ha considerado necesario que el Ejecutivo de Azcón rectifique.

Mientras tanto, ha avanzado que apoyarán "las manifestaciones y concentraciones que se convoquen en defensa de la educación pública" y que, mientras persista esta situación, seguirán trabajando "de manera coordinada y defendiendo una educación pública aragonesa de calidad".

ARAGÓN-TERUEL EXISTE: "PARÁLISIS INTERESADA"

"Aunque PP y Vox siguen escenificando una negociación para formar gobierno que nunca llega, no podemos permitir que se tomen decisiones del calado de la concertación del Bachillerato obviando la opinión del resto de grupos y agrupaciones parlamentarias, y con un gobierno en funciones", ha declarado el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien ha insistido en que "Azcón no puede suspender la actividad para lo que le interesa, recuperarla para lo que quiera y no pasar por el control de las Cortes de Aragón".

En su opinión, la situación actual responde a "una especie de parálisis interesada", por lo que "hay que decirle al ciudadano que, aunque no haya gobierno, en estas Cortes se sigue trabajando".

IU: PP Y VOX "SE RÍEN" DE LA CIUDADANÍA

Por su parte, la diputada autonómica de IU, Marta Abengochea, ha criticado dureza el momento y el contenido de la decisión adoptada por el Ejecutivo en funciones.

"Sacar esta orden ahora en un momento de gobierno en funciones, de situación de prórroga presupuestaria, y después de dos meses en los que ni PP ni Vox han movido un dedo para llegar a acuerdos, es, desde luego, reírse de la ciudadanía", ha afirmado.

Abengochea ha calificado la medida como "un ataque frontal a la escuela pública en un momento en el que hay plazas vacantes de sobra en los institutos públicos, una calidad excelente en la educación pública en el bachillerato, y ninguna necesidad de pagar entre todos y todas el bachillerato privado de las clases privilegiadas".

Por último, ha reprochado que se pretenda financiar con dinero público "el bachillerato religioso en los centros privados de quienes más tienen". "Vamos a combatirlo para que se pueda revertir junto con las organizaciones sociales que apostamos por la escuela pública, tanto en la calle como en las instituciones", ha advertido.

Las formaciones impulsoras de esta iniciativa han subrayado que la decisión de concertar el Bachillerato "no responde a una necesidad de plazas ni a una mejora del sistema educativo, sino a una orientación ideológica que prioriza el trasvase de recursos públicos hacia intereses privados, en detrimento de un modelo de educación pública que garantiza igualdad, cohesión social y oportunidades para toda la ciudadanía".