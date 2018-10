CHA tilda de "inútil" la Junta de Portavoces y exigirá explicaciones al alcalde en un pleno extraordinario

Publicado 12/02/2018 20:20:59 CET

ZARAGOZA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha tildado de "inútil" la reunión de la Junta de Portavoces, en la que toda la oposición ha pedido al alcalde, Pedro Santisteve, que rectifique el acuerdo de cambiar la composición de los consejos de administración de las sociedades municipales y ha avanzado que le pedirán explicaciones en un pleno extraordinario.

"De poco ha servido, queríamos transmitir el desconcierto por la decisión del viernes, y ha sido completamente inútil. Nos podrán tildar de hipócritas, pero la hipoteca de CHA es el servicio a la gente que nos ha votado y a los que no".

Para Carmelo Asensio, la composición de los consejos de administración de las sociedades municipales es "claramente antidemocrática, y ha considerado lamentable como, una vez más, se han parapetado en el cumplimiento de la norma para incumplir de forma flagrante el acuerdo del principio de la legislatura y la ruptura del precepto básico de respetar la representatividad de los grupos".

En rueda de prensa, ha afirmado que CHA sigue adelante y no asistirá a ningún consejo de administración, y ha apostillado que ya ha presentado su renuncia, al igual que a los patronatos y organismos autónomos. "No me siento orgulloso, es una decisión penosa tener que tomarla, pero ante un gobierno incapaz de detener estos errores flagrantes, ya solo queda el camino de pedir un pleno extraordinario para analizar la situación y exigir responsabilidades políticas que correspondan".

A colación, ha enfatizado que Zaragoza en Común (ZEC) tiene que entender que gobierna porque "hubo 80.000 votos directos de ZEC, los 23.000 de CHA y los 60.000 del PSOE que los pusieron en el gobierno de la ciudad para servir a los ciudadanos y no para sus intereses".

Por ello, ha dejado claro que buscarán fórmulas para que haya "transparencia y control del gobierno en las sociedades y se estudiarán distintas opciones, pero no se debe coartar el derecho de control del Gobierno y empresas públicas".